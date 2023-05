Cyril Hanouna : les divulgations chocs de Booba, « ce se*e que tu posais sur tes stagiaires »

Booba est prêt à tout pour mettre fin à la carrière de Cyril Hanouna et a déjà averti l’animateur de TPMP qu’il est déterminé à lui mener la vie dure. Des nouvelles révélations choquantes sur ce dernier viennent d’être diffusées, le Boss du Rap Game n’a évidemment pas manqué l’occasion de partager ces divulgations ainsi qu’un petit commentaire pour le tacler.

Ces derniers mois, Cyril Hanouna enchaine les polémiques notamment suite à l’affaire des « influvoleurs » lancée par Booba et ses affiliations avec Magali Berdah sont au cœur d’un énorme scandale suite aux accusations du rappeur qui pend un malin plaisir à nuire aux agissements de la patronne de Shauna Events ou encore contre le présentateur de Touche Pas À Mon Poste comme il le prouve encore dans ses récents tweets avec une nouvelle affaire explosive contre Baba.

Un scandale qui soulève des interrogations sur Cyril Hanouna, Booba réagit !

Juan Branco vient de faire de tenir des propos chocs contre Cyril Hanouna dans son livre nommé « Hanouna » pour décrire ses extravagances. L’avocat et activiste politique accuse l’animateur de se droguer et révèle des anecdotes croustillantes comme lorsqu’il a sniffé de la cocaïne sur la poitrine de Enora Malgré puis de l’accuser d’exhibition se*uelle sur les stagiaires.

Dans ce livre, Juan Branco raconte depuis les coulisses le comportement honteux d’Hanouna dont il tente de dénoncer les actes honteux, l’affaire fait énormément parler depuis quelques jours et Booba a décidé d’en remettre une couche. « C’est quoi encore cette salade ! » déclare-t-il dans un tweet avec le relai d’une capture d’écran des extraits de ce livre dans lequel l’avocat révèle les pratiques scandaleuses du producteur de télévision. « Cher Cyril #Hanouna, contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de coke que tu te faisais sur les sei*s d’Enora Malagré, de ton exhibitionnisme forcené, de ce se*e que tu posais sur tes stagiaires… « peut-on lire dans un extrait ou encore « Mon Cyril, tu arnaques des millions de Français en créant des schémas frauduleux avec les Berdah et compagnie, sous le haut patronage de ton producteur, Stéphane Courbit. ».

Cyril Hanouna n’a pas répondu aux déclarations de Juan Branco, ni au tweet de Booba mais devrait sa version des faits pour tenter d’apaiser les critiques sur cette polémique.

