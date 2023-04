Booba poursuit la guerre contre Cyril Hanouna et c’est de plus en plus sanglant

Depuis le début de l’année 2023, Booba n’a pas pris de résolutions et garde ses anciennes habitudes de l’année passée avec ses clashs mais ce ne sont plus désormais les rappeurs ses cibles favorites, il s’agit des influenceurs voleurs ainsi que de son ancien ami, Cyril Hanouna qui vient encore de subir les foudres du DUC avec des dossiers compromettants.

Les affaires révélées par Booba contre Cyril Hanouna sont de plus en plus sombres et il l’avait déjà annoncé au mois de janvier que cela va être de plus en plus embarrassant pour l’animateur de TPMP. L’interprète de Ratpi World vient encore de le prouver avec les dernières révélations relayées sur Twitter pour le mettre dans des sales draps. La semaine précédente, le fondateur du 92i s’en était pris à Baba suite à son débat avec ses chroniqueurs dans émission sur le vote de la loi pour encadrer les influenceurs en déclarant notamment « T’es un grand comique, un grand lâche et un grand menteur« . Il vient de reprendre ses investigations en publiant un article de presse de Mediapart sur des accusations d’« échanges se*uels, chantage et corruption de mineurs », l’article dénonce le système mis en place par Jean-Marc Morandini.

Booba balance du très sale du Cyril Hanouna pour le finir !

Dans la publication relayée par Booba, Mediapart affirme notamment que dans des conversations de Morandini à caractère se*uel, il a promis à des mineurs de les laisser rencontrer Cyril Hanouna moyennant des photos d’eux. « Cyrilhanouna toujours dans les bons coups! 🇨🇵INFO – Un véritable système ! Mediapart s’est plongé dans les centaines de conversations à caractère sexuel de l’animateur de CNews Jean-Marc #Morandini avec des mineurs à qui il promettait notamment de rencontrer Cyril Hanouna en échange de photos. » commente B2O en légende de cet article de presse.

Booba affiche ensuite un tweet du journaliste Edwy Plenel co-fondateur de Mediapart qui déclare sur l’affaire Morandini : « Mediapart révèle les centaines de conversations à caractère se*uel de l’animateur de CNEWS avec des mineurs à qui il promettait notamment de faire rencontrer Cyril Hanouna en échange de photos. Elles révèlent un véritable système ». Le DUC poursuit avec le relai d’une vidéo d’un reportage sur la « plongée dans le système Morandini » avec des témoignages effarants. Pour conclure le rappeur français exilé à Miami affiche une ancienne photo d’Hanouna en compagnie de Morandini et affiche un article du magazine Public titré, « Cyril Hanouna cité dans les denrières révélations de Mediaprt sur l’affaire Morandini, Christian Quesada, lui aussi promettait à des fans de TPMP de renconter le trublion du PAF ! », « Cyrilhanouna Qui c’est Christian Quesada? » réagit B2O en commentaire pour tenter de provoquer une réponse d’Hanouna.

