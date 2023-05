Kaaris, son garde du corps prend Ngannou et Gane, « j’ai 0 défaite »

Kaaris a dernièrement fait son retour musical avec Pena Duro dont le clip dépasse le million de vues mais c’est pour une toute autre raison qu’il fait parler de lui cette semaine en raison de la récente interview de son garde du corps avec ses propos contre Francis Ngannou et Ciryl Gane en affirmant pour voir les battre.

C’est dans un entretien avec le média Actupeople que Kipré Wahi, garde du corps de Kaaris s’est exprimé sur des nombreux sur des nombreux sujets dans la langue de bois comme le clash entre Riska et Booba avec leur rixe à Orly en 2018, il n’était pas présent à l’aéroport pendant l’altercation mais qu’avec présence la conclusion aurait pu être différente, ou encore son physique avantageux, il a ouvertement clamé être en capacité de battre certains combattants les plus connus dans le monde en citant des noms.

« C’est mieux comme ça parce que de nature je suis quelqu’un de très virulent, très impulsif, très colérique. Ceux qui me connaissent le savent. C’est simple 0 défaites. Tête à tête personne ne me frappe. Je suis pas prétentieux c’est une vérité » confesse Kipré Wahi sur la bagarre entre les deux rappeurs il y a près de 5 ans. Le garde du corps défie ensuite Francis Ngannou et Ciryl Gane, « Ciryl, Ngannou je le prends. Je parle français, je le prends. Je suis sûr de moi. », assure-t-il dans une séquence qui a amusé les internautes pas vraiment convaincus qu’il puisse se mesurer aux deux combattants de MMA pour avoir confondu Gane et Ngannou dans cette séquence.

Le garde du corps de Kaaris annonce qu’il peut battre Cyril Gane et Francis Ngannou et qu’il a 0 défaite ! pic.twitter.com/7aQOBTzl9U — Generasonrap (@generasonrap) May 15, 2023