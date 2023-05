Lacrim et Mister You font enfin l’annonce que le monde attend

Mister You et Lacrim dévoilent leur premier album commun baptisé « 20 ans », une collaboration explosive en perspective entre les deux rappeurs français.

Un projet que tout le monde attendait !

Mister You et Lacrim, deux figures emblématiques du rap français réunis : C’est une nouvelle excitante qui va secouer la scène du Hip Hop. Cette collaboration attendue suscité une grande anticipation parmi les fans des deux artistes qui sont impatients de découvrir ce que cette alliance musicale prometteuse nous réserve et s’annonce comme un véritable événement dans le paysage du rap français. Les précédentes collaboration ont déjà prouvé que le duo devrait nous offrir une alchimie musicale exceptionnelle et des morceaux percutants sur des textes incisifs qui reflètent leur vécu.

Après des années d’attente et de rumeur sur la possible préparation d’un projet en commun entre Lacrim et Mister, l’information est enfin officielle avec le communiqué suivent publié par les deux artistes sur les réseaux : « Karim et Younes, c’est 20 ans d’amitié, de moments de vie, de prisons, de cavales, de galères, de débrouilles et d’embrouilles. Lacrim et Mister You ce sont des freestyles, des singles, des albums, de l’or, du platine, du diamant et à la fin toujours là, ensemble. On voulait prendre le temps de construire ce projet, s’entourer des bonnes personnes et vous proposer un album digne de nos supporters respectifs qui sont toujours là depuis toutes ces années. Le projet en commun, on sait que vous l’attendiez depuis un moment, et ce moment, c’est maintenant. Le premier extrait arrive dans les prochains jours. Surveillez vos réseaux. ».

