Aya Nakamura victime de racisme, confondue avec Fatou Guinea par la presse

Après le récent scandale de 20 Minutes qui a confondu Alonzo et Gims sur une photo d’illustration d’un article, c’est au tour du journal Ouest France de faire la même erreur en ayant mis une photo de Fatou Guinea dans un article en affirmant qu’il s’agit d’Aya Nakamura. Interpellé par les internautes, le quotidien régional français a rapidement rectifié la photo, mais ce type d’erreur se fait de plus en plus fréquent dans les médias.

« Un noir, c’est un noir hein ?! Bande de c*ns 20 Minutes » s’était indigné Alonzo suite à l’article de 20 Minutes au sujet de Gims avec sa photo pour dénoncer cet acte. Pour le membre des Psy 4 De La Rime, il est évident que son auteur a pris une photo d’un rappeur « noir » pour mettre en forme son article sans vérifier de qui il s’agit réellement. Des propos soutenus par Meugui alors que le quotidien n’a daigné répondre à la polémique, ni à l’artiste et encore moins présenter des excuses. Quelques semaines plus tard, Ouest France récidive et fait la même erreur que 20 Minutes pour illustrer un article sur la cérémonie des Flammes avec une photo d’Aya Nakamura.

Une confusion systémique aux fondements racistes !

En effet, après la soirée de la première cérémonie des Flammes, Ouest France a publié un article titré, « Gazo et Aya Nakamura sacrés artistes de l’année aux Flammes, trophées du rap » mais l’auteur a présenté cette publication avec une photo de Fatou Guinea accompagnée de la légende « Aya Nakamura a été sacrée artiste féminine de l’année ». L’erreur a fait polémique sur les réseaux et face aux commentaires négatifs, le média s’est corrigé en supprimant le cliché de l’influenceuse avec cette fois-ci avec une véritable photo de la chanteuse française ainsi que la description « Aya Nakamura, ici le 19 novembre 2020 à Pairs, a été récompensée aux Flammes, premières récompenses de l’univers hip hop ».

Même si l’interprète de Djadja qui n’a jamais la langue dans sa poche n’a pas eu vent de cette énorme bourde à son sujet, les fans n’ont pas manqué eux de s’indigner de cette énième erreur pour accuser le média de racisme. Un internaute a même relaté dans un tweet toutes les erreurs de photos sur des personnalités de « couleur » et le constat est affligeant. « Journalistes, il est temps de prendre conscience de vos biais racistes. Ces erreurs répétées visant systématiquement les personnes noires témoignent d’un manque de considération et de rigueur dans le traitement médiatique. Le public mérite mieux. » décrit-il conclusion.

🚨Le journal confond les deux femmes noires et va mettre du temps à se rendre compte de son erreur. Certains internautes le relèvent. La légende est modifiée. Et finalement, la photo et sa légende seront entièrement changées. pic.twitter.com/YaPMhYa0Ya — AJAR (@AJARacisees) May 18, 2023