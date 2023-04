Alonzo pète un plombs contre le racisme de 20 Minutes qui le confond avec Gims

« Un noir c’est un noir », l’erreur est impardonnable, le média 20 Minutes vient de confondre Alonzo et Gims pour illustrer un article au sujet du frère de Dadju. l’article a déclenché la fureur du rappeur des Psy 4 De La Rime qui s’en est indigné pour dénoncer cet acte raciste.

Discret depuis la sortie de sa dernière collaboration avec Freeze Corleone sur le single « Iniesta » extrait la compilation Foot Korner, Alonzo était aussi le mois dernier sur la scène du Dôme de Marseille pour un concert événement, « Plus de 20 ans de carrière, des centaines des milliers de disque vendus, des dizaines d’hymnes et des hits à son palmarès. Retour sur le double concert événement d’Alonzo à l’Olympia et au Dôme de Marseille » avait-il commenté sur Instagram à cette occasion avant de s’absenter des réseaux ces dernières semaines. Le Franco-Comorien est sorti du silence ce vendredi pour s’en prend à 20 Minutes après la publication d’un article scandaleux sur Gims.

L’erreur scandaleuse de 20 Minutes sur Alonzo confondu avec Gims !

En effet le journal français a mis publié un article sur la dernière campagne publicitaire de EDF, l’entreprise publique française de production et de fourniture d’électricité s’est amusée de la récent affaire des propos de Gims sur les pyramides égyptiennes qui auraient produit de l’électricité dès l’antiquité avec le titre « EDF allume Gims » sauf que le média a illustré l’article avec une photo de Alonzo, son auteur a confondu de façon choquante le rappeur Marseillais avec Meugui. « Un noir c’est un noir hein ?! Bande de cons @20Minutes » s’est énervé Kassim sur Twitter en postant une photo de cet article afin d’interpeller 20 Minutes qui pour le moment n’a pas réagi à cette erreur de publication dénoncée comme du racisme.

Alonzo a également partagé sur Instagram un tweet d’un internaute avec le message « Vos erreurs de photos deviennent trop récurrentes, @Alonzopsy4 et @GIMS ne ressemblent pourtant pas et ne sont du même groupe. @20Minutes le niveau devient catastrophique. » avec la légende « Un noir c’est un noir », une publication relayée dans sa story par Gims mais en se passant de tout commentaire.

Un noir c’est un noir hein ?! Bande de cons @20Minutes pic.twitter.com/8pEnrLa89X — Alonzo (@Alonzopsy4) April 21, 2023