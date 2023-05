Kalash Criminel met tout le monde d’accord avec l’énorme banger « This is Oim »

Kalash Criminel marque son grand retour en solo avec « This Is Oim » !

« J’tabasse des rappeurs, Kalash Criminel est bouillant !

Pour annoncer son grand retour sur le devant de la scène en solo après son dernier album Sélection Naturelle certifié disque d’or, Kalash Criminel propose avec « This is Oim » un morceau survitaminé. Le rappeur sevranais continue à démontrer ses talents sur une production trap aux batteries percutantes, il livre une prestation puissante mêlant flows explosifs et aux rimes acérées. Le refrain entêtant fait référence à plusieurs exercices de musculation, ce qui fait de « This is Oim », un morceau calibré pour les adeptes de sensations fortes.

« J’t’arrache tes yеux, j’les écrase et j’еn fais des œufs brouillés, riche comme la province du Katanga, Crimi’ Katanga. Si t’as pas envie, katalaye, circoncision avec un katana,

j’tabasse des rappeurs pendant qu’les rappeurs tabassent leurs femmes. Un million au bled, pas de compte épargne, j’suis toujours le même depuis le départ » rappe notamment Kalash Criminel dans le premier couplet de ce titre dont la sortie est accompagnée de son clip réalisé par Bien Vu Productions.