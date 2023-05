Booba humilie Gims

Booba dégomme Gims en concert dans un centre commercial !

Les actualités de ses rivaux n’échappent pas à Booba et c’est au tour de Gims d’être ciblé dans son dernier tweet. Loin de l’époque de leur collaboration sur le single “Longueur d’avance” en 2013 pour une connexion au sommet entre les deux rappeurs qui n’a pas eu le succès escompté, Meugui et B2O sont désormais en clash depuis plusieurs années et cela perdure même si le premier nommé ne répond plus aux provocations en ce moment.

Avant son concert exceptionnel à la Fondation Louis Vuitton ce samedi 27 mai 2023, Gims a fait taire les critiques sur ses récentes polémiques passées et a attiré la foule lors de sa dernière sortie en public à Lyon au centre commercial de La Part-Dieu à l’occasion d’un concert gratuit ce mercredi après-midi pour interpréter quatre de ses plus grands hits comme “Sapés comme jamais” dans un showcase de 20 minutes. Cette prestation n’a pas été du goût de Booba qui a décidé de l’attaquer une nouvelle fois pour une raison bien précise.

As-tu honte un peu des fois ? Interroge B2O pour tacler Meugui !

« GIMS Les dernières volontés de Mozart à Carrouf. Tu as honte un peu des fois ou même pas ? » se moque Booba sur Twitter en mentionnant le profil de Gims pour tenter de l’interpeller avec un extrait vidéo de la présence de l’ancien rappeur de la Sexion D’Assaut dans le centre commercial en train de faire la promotion d’un casque audio de la marque Viwone auprès du public filmé par un témoin de la scène. Habitué à dénoncer les placements de produits que font les artistes sur les réseaux, le DUC n’a pas apprécié ce comportement et il s’est amusé à faire une référence au dernier album en solo de Meugui intitulé « Les Dernières Volontés de Mozart » disponible depuis le mois de décembre 2022, mais au succès commercial mitigé, l’opus s’approche de la certification de disque d’or avec 48 592 ventes en 6 mois d’exploitation.

« Il est finito », « Oula ça sent la dèche niveau placement de produit ! », « Il fait gagner des casques Viwone », « j’ai cru mal entendre a 0:10 » ont réagi les internautes en commentaire du message de Booba pour soutenir sa démarche alors qu’il ne manque pas la moindre opportunité de s’en prendre à Gims même si celui-ci ne réplique plus aux attaques depuis quelques mois.

.@GIMS Les dernières volontés de Mozart à Carrouf. T’as honte un peu des fois ou même pas? pic.twitter.com/zDRZP2nHT5 — Booba (@booba) May 24, 2023