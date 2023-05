Nouvelle École 2 : scandale sur les choix de Niska, SCH et Shay

La saison 2 de la série “Nouvelle École” est clairement source de tensions. Sur les réseaux sociaux, les jurés mais aussi les candidats sont confrontés aux commentaires souvent impitoyables des spectateurs, qui n’hésitent pas à les critiquer sur leurs décisions ou leurs performances. En plus de Crystal et ses mimiques face à Shay, c’est Vadek qui a subi son clash sur Twitter. Ayant lancé “Vous allez voir !” lors de son passage, le candidat s’est justifié par l’intermédiaire d’un long message :

La saison 2 Nouvelle École fait polémique

Clairement, ma prestation était à des années-lumière de ce que je voulais et me devais de proposer, écrit le rappeur. Ma réaction ne représente vraiment pas la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup de frustration et aussi une grande envie de montrer sur quoi je travaillais depuis tellement de temps. Je vois tous les messages, positifs comme négatifs. Ça fait partie du jeu, on est ensemble les reufs.

Dans cette seconde saison “Nouvelle École”, on découvre beaucoup de talents, mais plusieurs d’entre eux font débat sur les liens avec des rappeurs connus, certains ont déjà réalisé plusieurs featuring avec des artistes populaires. Warend a aussi assuré les premières parties des concerts des deux frères BigFlo & Oli et de Josman. D.A.V a déjà fait un featuring en compagnie de Damso et a travaillé avec Roméo Elvis, il y a 4 ans. Slkrack a rejoint le label Frémont & Co de Doums et s’est déjà offert des collaborations avec Stavo, Zed et SDM.

Les choix des jurés très discutés

Depuis le début de la diffusion de cette nouvelle saison, le jury ne fait pas toujours l’unanimité auprès des internautes qui n’hésitent pas à exprimer ouvertement leur mécontentement, en clashant sans pitié Shay, Niska ou encore SCH. Ils se sont moqués de la prestation de Ledos et Warend, mais ils ont surtout critiqué Niska pour ses choix. « Niska, on ne va jamais te pardonner pour warend, PIRE JURY DE L’HISTOIRE », « Vraiment ne revient pas la prochaine saison, tu es inutile, éteint, démodé, sans culture Niska, il faut vraiment le virer du jury » peut-on par exemple découvrir sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Du côté des invités, Naps a également pris cher, « Naps quand il a vu que Dau l’a lavé sur son propre son », « ptdr mais Naps, il est moins bon que tous les participants à nouvelle école y’avait volonté de nuire », « Unpopular opinion : Si naps avait fait nouvelle école il serait sorti premier tour », « En vrai après avoir vu l’épreuve des feats je pense que c’est Naps qui doit être éliminé » ou encore « À deux doigts de dire à NAPS « Ton son, c’est de la merde, mais tranquille, on va s’adapter » ont réagi les internautes sur sa performance.

L’émission continue d’agiter les débats auprès des internautes en attendant de connaitre le nom du vainqueur des 100 000 euros qui succèdera à Fresh LaPeufra vainqueur de la première saison.

La tête de Shay qd Ledos ont jetés des capotes sur Warend 🤣

Cv devenir mon prochain meme#NouvelleEcole2 pic.twitter.com/A298eRPP32 — Arsenertg 🇷🇼 (@arsenergg10) May 24, 2023

Niska on va jamais te pardonner pour warend,PIRE JURY DE L’HISTOIRE. #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/PRDCaKA4wl — Soukaina ☀️🍀 (@ssoouukkaaa) May 24, 2023

@Niska_Officiel Vraiment reviens pas la prochaine saison t’es inutile, éteint, démodé, sans culture Niska faut vraiment le virer du jury, Nayra, Warend et il veut repêcher slCrack la douille. Bientôt il va dire Naps a gagner nouvelle école #NouvelleEcole2 #Nouvellecole pic.twitter.com/jFI4EdQmzo — MecAigri (@1mecvrmntAigri) May 24, 2023

À deux doigts de dire à NAPS « Ton son c’est de la merde mais tranquille on va s’adapter » 🤣🤣🤣🤣 #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/cwau2JemQV — Specta aka Le Préfet aka La Culture (@spectafb) May 24, 2023

Naps quand il a vu que Dau l’a lavé sur son propre son #nouvelleecole pic.twitter.com/s4aMhxSkd7 — Chael Sonnen (@yl_pv10) May 25, 2023

ptdr mais Naps il est moins bon que tous les participants à nouvelle école y’avait volonté de nuire — alya (@alyagdh) May 24, 2023