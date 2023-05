La raison pour laquelle Sadek a refusé plus de 2 millions d’euros

Sadek a le mérite d’être honnête, le rappeur du 93 vient de confier une étonnante anecdote du jour où il a refusé pour une raison bien précise deux millions d’euros.

En marge de l’annonce de la sortie de son prochain « Ouvert tout l’été » pour le 16 juin, un double album de 20 titres avec comme invités, Ninho sur le single « TP », Bigga Ranx pour le titre « Boulot », Marella sur le morceau « Soumawe », Tha Homey pour « Talk A Lot », Kai du M sur « Sac à dos » et enfin Nordo pour le single « Plug », Sadek a révélé une drôle d’histoire pour le moins insolite lors d’un live avec Medja cette semaine.

Sadek n’a pas accepté le paiement en bitcoin !

Il y a quelques années, Sadek a manqué l’occasion de devenir multimillionnaire grâce à la cryptomonnaie contre petit « service » à une personne. Johnny Niuuum a raconté face à Medja la fois où quelqu’un a demandé de lui vendre dix grammes d’une substance illicite en échange de cent bitcoins. Aujourd’hui un bitcoin à une valeur de plus de 24 000 dollars, il aurait dont peu être riche avec plus de 2 millions d’euros en cryptomonnaie sauf que l’artiste a refusé cette offre. « Le truc il m’est resté dans la tête. Écoute la phrase de Lossa que je crois lui sortir. Je me pose comme as, je me prenais à l’époque pour… Je lui dis : l’argent là il est sur l’ordinateur ? L’argent il est virtuel ? Je lui dis tiens, tu as de la drogue virtuelle maintenant. Et je me casse. », décrit-il sur cette anecdote, n’ayant pas réalisé la véritable valeur de l’argent virtuel à l’époque.

Au final, tant mieux pour Sadek qu’il ne soit pas devenu millionnaire de cette façon et a poursuivi sa carrière dans le rap avec le succès qu’on lui connait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Street Union (@street_union1)