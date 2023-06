On vous dit pourquoi cinquante vidéos de Squeezie ont disparu de Youtube

Si vous ne trouvez plus certains contenus du YouTube, il y a une explication que vient donner Squeezie à l’occasion d’un direct sur Twitch. Le Youtubeur révèle qu’une cinquantaine de ses vidéos ne sont plus visionnables sur la plateforme depuis qu’il a quitté Webedia.

Youtubeur français le plus populaire avec plus de 18 millions d’abonnés sur sa chaine et son programme « Qui est l’imposteur » qui cartonne depuis plusieurs mois et dont chaque épisode fait exploser les scores de vues, Squeezie vient confier que si vous être nostalgique de ses premières vidéos sur la plateforme, vous ne pouvez malheureusement plus regarder certaines de ses anciennes réalisations qui ont disparu.

En détresse, Squeezie a viré des vidéos comme un con !

« Une vidéo légendaire que tu as faite dessus à l’époque » a questionné un internaute à Squeezie lors d’un live Twitch au sujet du jeu Bigfoot pour se remémorer des bons souvenirs, « Ah, j’ai dû la supprimer parce qu’il y avait du copyright dedans » a répondu le créateur de contenus sur cette vidéo avant d’expliquer plus en détails la cause de cette suppression comme pour d’autres nombreuses vidéos de sa chaine. « J’avais trop de vidéos copyright qui ont été flag au moment où j’ai débranché ma chaîne du MCN de Webedia et du coup j’avais genre 50 vidéos démonétisées » déplore-t-il.

« Je ne pouvais pas remonétiser ma chaîne à cause de ça parce que c’était la période où YouTube était parano des vidéos démonétisées » précise Squeezie puis avoue avoir agi dans la précipitation pour éviter de perdre du temps, « Pour gagner du temps, je les ai tout simplement supprimées ». Le Youtubeur conclut sur cette anecdote avoir supprimé les vidéos pour rien, car le problème aurait pu être résolu, « Une semaine après, j’ai rencontré quelqu’un qui aujourd’hui travaille à l’agence et qui aurait totalement pu résoudre le problème. J’ai supprimé les 50 vidéos comme un con dans ma détresse ».

À découvrir aussi : Ramzy n’a pas digéré la trahison d’Eric chez Squeezie et veut sa revanche