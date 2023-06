The Voice : Bigflo et Oli dégommés, « c’est pas des chanteurs »

La présence de Bigflo et Oli dans la douzième saison de The Voice ne plait pas à tout le monde ! Un ancien candidat du télé-crochet musical diffusé sur TF1 a donné son avis sur les deux frères et a été sans aucune pitié avec les rappeurs dont il n’a pas apprécié la participation à l’émission.

Avec Vianney, Amel Bent, Zazie, le duo Bigflo et Oli a eu l’honneur d’être choisi par TF1 pour composer le jury de la nouvelle saison de The Voice. Les deux rappeurs français avaient déjà participé au programme dans sa version belge, mais cette décision de la production n’a pas satisfait tout le monde et plus particulièrement, Frédéric Longbois. L’ancien candidat de la saison 7 du programmé télévisé a accordé une interview à Jordan De Luxe et s’est confié sans concession sur l’apparition des frères Ordonez dans The Voice 12.

Un rappeur ne peuvent pas être coach dans The Voice selon Frédéric Longbois…

D’après Frédéric Longbois, l’émission musicale était bien meilleure dans ses anciennes éditions, « c’était mieux avant« assure-t-il en faisant notamment référence à la saison 8. Le journaliste lui demande ensuite d’entrer les détails pour expliquer son opinion. « Il y avait une espèce de fraîcheur qui se perd un peu, je trouve. Mais ça, c’est TF1 qui est une grosse machine » affirme l’ex-candidat de The Voice avant de critiquer Bigflo et Oli qu’il confesse apprécier, mais ne valide pas leur capacité à tenir le rôle de coach, puis va même jusqu’à déclarer que ce ne sont pas des chanteurs, mais des rappeurs.

Moi, je les aime beaucoup parce que j’avais fait avec eux sur The Voice une collégiale, mais ils ne sont pas faits pour être coachs, c’est pas des chanteurs, c’est des rappeurs. C’est très bien qu’ils soient là, mais je trouve que ce ne sont pas les meilleurs coachs adaptés pour une émission comme ça sur la chanson. Peut-être que je dis une bêtise, parce que The Voice veut aussi des personnages.

Une déclaration que le duo Bigflo et Oli risque de ne pas affectionner et encore moins approuver.

