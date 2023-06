PNL : des titres inédits créés par une IA effrayent les fans

Les fans de PNL sont devenus complètement fous sur les réseaux sociaux après la diffusion des nouveaux morceaux du groupe de rap générés par une intelligence artificiel.

Après leur succès fulgurant avec trois albums parus entre 2015 et 2019, PNL est devenu l’un des groupes de rap les plus influents de la scène musicale française contemporaine, le retour d’Ademo et NOS se fait désormais désespérément attendre des auditeurs de rap français. Depuis la parution de l’album « Deux frères », il y a 4 ans, PNL n’a pas été productif musicalement et les fans rêvent de voir les deux frères annoncer un nouveau projet. Dans l’attente de nouveaux titres, l’intelligence artificielle tente de remplacer le duo, ces derniers temps de plus en plus d’artistes se trouvent à avoir des inédits surgir sur les réseaux créés par une IA, de quoi déconcerter le public.

C’est au tour de PNL d’inspirer Arborescence Noble pour réaliser des morceaux avec l’intelligence artificiel avec un résultat pour le moins surprenant. Le compte a posté deux extraits sur Twitter, l’un mieux réussi que l’autre, on peut y entendre le flow de N.O.S sur une instru latino puis celui d’Ademo entièrement généré par l’IA. Dans la deuxième chanson, les voix des deux rappeurs sont retranscrites de manière de robotique.

Cette reproduction par l’IA d’Ademo et NOS a attisé la curiosité des internautes, des nombreux comptes Twitter ont relayé les extraits qui ont perturbé les fans de PNL face au problème d’identifier un contenu réellement réalisé par les artistes en studio et celui créé par une intelligence artificielle dont la différence devient difficilement audible notamment pour les auditeurs lambdas.