Rohff répond à MC Jean Gab’1, « Tu parles trop pour un voyou »

Ça chauffe dans le rap game ! Rohff est bouillant en ce moment sur Instagram et ne laisse rien passer. Face aux propos de MC Jean Gab’1 le concernant et son éloge envers Booba, Housni n’a pas pu rester indifférent.

Rohff remet en place MC Jean Gab’1

MC Jean Gab’1 fait à nouveau parler de lui ces derniers temps en enchaînant les interviews, il a notamment fait des confidences sur une bagarre avec Rohff et Kery James à l’époque de leur conflit dans un entretien pour le média Lacrem TV. « Ce n’est pas Kery/Rohff, c’est une bagarre avec 7 keumés. Si c’étaient Kery/Rohff, j’aurais réglé le problème. Mais à 7, c’est difficile d’avoir des yeux qui vont derrière la tête » a-t-il expliqué pour décrire le contexte de cette altercation avant de fustiger le comportement d’Housni, il n’aurait pas assumé de venir seul le rencontrer en face à face.

Rohff n’a pas réagi à cette déclaration dans un premier temps et semblait ne pas avoir été affecté par les propos de MC Jean Gab’1 jusqu’à aujourd’hui. Le rappeur du 94 s’est exprimé longuement dans plusieurs stories avec comme premier message : « Miskine ce vieux guignol n’a tellement aucune personnalité qu’il a dû voler l’identité et la façon de parler d’un acteur français décédé en 1976. 56 ans, on peut dire que tu as vachement réussi ta vie little Charles. Tu es juste un distributeur de flyer qui fait de la barre fixe toute la journée parce que tu es fauché au chômage avant la retraite, redescend vieux pointeur va ».

« Menteur, ils étaient 3 sur toi dans la voiture, je ne t’ai rien fait »

Housni poursuit ensuite en accusant MC Jean Gab’1 d’être un faux voyou, « Fais le voyou dans tes films foireux que personne n’a vu. Je viens de voir ton interview de clown par Allah, j’ai hurlé de rire, c’était plus fort que moi. Fais du stand up, tu vas enfin percer ! T’as récité par cœur ton scénario que t’improvises devant ton miroir depuis 2007, tu n’en es toujours pas remis ? Tu en as hagar des gens à plusieurs avec ton équipe l’arroseur arrosé. ».

Visiblement très remonté, Rohff poursuit, « Menteur, ils étaient 3 sur toi dans la voiture, je ne t’ai rien fait moi la connaissance qu’on a en commun, tu as sauvé du penalty final, par contre ton pote, c’est moi qui l’ai couché avec un djab du gauche, il a volé, il s’est relevé, il a couru. Tu es que dalle pour moi, sache-le. Tes barres fixes ne vont pas t’aider et Greg MMA non plus, il a dû rigoler avec tes esquives dans le vide et ta boxe rouillée, une minute, tu étais asphyxié, t’es en forme ? Imagine-moi ? Tu parles trop pour un voyou, respire l’ancien. ».

En conclusion, Rohff raconte qu’ils se sont rencontrés en 2002 et que c’est l’unique fois où ils ont discuté, MC Jean Gab’1 lui aurait raconté à cette occasion une anecdote salace qu’il a vécu.

