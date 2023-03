MC Jean Gab’1 tacle Rohff sur leur bagarre, « t’as pas eu les coui**es de venir tout seul »

Après avoir fait sensation en affichant son impressionnante forme physique sur les réseaux avec ses séances d’entrainement, MC Jean Gab’1 vient d’accorder une nouvelle interview au média Lacrim TV, il est revenue sur son altercation passée avec Rohff et Kery James en déplorant ne pas être retrouvé face à eux en un contre un pour régler des comptes.

Passionné de Street Workout, MC Jean Gab’1 est plus en forme que jamais à l’âge de 55 ans, suite à sa carrière dans la musique, le rappeur français s’est trouvé un autre passe-temps avec le sport, amateur de musculation, Charles M’Bous de son vrai nom est passionné de Street Workout et en fait la promotion mais il n’a pas oublié son passé dans le rap game. Dans un entretien avec Lacrem TV pour le format « Face à toi MEME », il a confié quelques anecdotes notamment sur son embrouille avec Rohff et Kery James.

J’ai pris une patate révèle MC Jean Gab’1

MC Jean Gab’1 est revenu sur sa violente bagarre avec Kery James, Rohff et leurs équipes, « Ce n’est pas Kery Rohff, c’est une bagarre avec 7 keumé. Si c’était Kery Rohff j’aurais vite réglé le problème » raconte-t-il tout d’abord. « Au moment où je rentre dans la bagnole, c’est là que ça commence… J’ai pris une patate, il en a pris deux… Y avait le garde du corps de Kery qui me tirait par les épaules plus un autre qui essayait de me péter le genou par la portière parce que j’étais allongé un moment… Après on m’a sorti, dès qu’on m’a sorti j’étais déjà plus là » décrit l’ancien rappeur sur cette rixe.

MC Jean Gab’1 a conclu cette histoire avec une pique contre Rohff qu’il aurait voulu affronter seul à seul, « Quand je l’entendais après sauter en l’air, je lui ai dit, mais toi t’as jamais eu les coui**es de venir tout seul. Je t’aurais démonté, t’as que des bagarres dans ton coin. Je leur ai dit encore aujourd’hui, pour moi, vous êtes que dalle ».