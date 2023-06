Kaaris écrase Booba qui frappe très fort

Kaaris vient de faire un retour en musique fracassant avec le freestyle « Borz » dévoilé le même jour que le dernier single que Booba baptisé « Signé ». Les deux rappeurs ont mis en ligne sur Youtube ce vendredi le clip à la même heure (16h) et Riska affole les compteurs. Il a déjà pris une sérieusement avance par rapport à B2O sur le nombre de visionnages.

Kaaris bat Booba qui n’a pas dit son dernier mot !

Après s’être récemment exprimé sur son choix de quitter la France pour aller vivre au Portugal, Kaaris continue d’être productif musicalement et se prépare à monter sur la scène du YARD Festival afin d’interpréter les titres son album devenu un classique « Or Noir » pour les dix ans de son projet. Pour faire patienter son public, Riska vient d’offrir à ses fans un titre inédit très énervé, inspiré du surnom du combattant de MMA, Khamzat Chimaev ainsi que son visuel réalisé par Sponge. Hasard du calendrier, Booba a publié son dernier clip au même moment, de quoi relancer la rivalité entre les deux au sujet de la comparaison des streams que le DUC ne manque jamais scruter de près.

Les premiers retours des internautes sur le nouveau clip de Kaaris ont été positifs. « Le freestyle est vraiment excellent, de bonnes punchlines hâte de l’album », « Très lourd, je n’ai pas encore fini d’admirer une punchline qu’il en envoie 3 autres », « Le Flow sombre qui fait vibrer le rap français depuis des décennies Big riskaa king of king », « C’est digne d’un titre d’or noir », « C’est vraiment très violent, c’est comme ça qu’on t’aime Kaaris » peut-on par exemple lire dans les commentaires du titre produit par Flem & Therapy 2093. Le nombre des vues du clip ont rapidement grimpé sur Youtube avec plus de 550 000 en seulement 24 heures. Un beau score pour le rappeur Sevranais qui devrait faire son bonheur sachant qu’il a fait mieux que son rival, Booba même si celui-ci a également forte impression comme le démontre les chiffres.

En effet, 24 heures après sa mise en ligne, le clip « Signé » de Booba affiche 360 000 vues, loin de Kaaris dont le clip a visiblement séduit les auditeurs qui sur Twitter n’ont pas manqué de faire le comparatif entre les rappeurs. Reste à voir si Riska pourra tenir sur la durée, même s’il bat son rival sur les nombres de vues après une journée d’exploitation, ce dernier a pour le moment deux fois plus de commentaires et de « J’aime » avec son clip dont le single a par ailleurs fait une belle entrée dans le classement des titres les plus écoutés en streaming sur Spotify à la 25ème place avec 159 000 streams pour son démarrage.