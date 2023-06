Jul en feat avec Oasis pour une collaboration exceptionnelle

D’Oasis et de platine, la collaboration du siècle entre la marque D’Or et de Platine de Jul et Oasis !

L’icône du rap français s’associe à Oasis pour écrire le prochain hit de l’été et créer une cannette exclusive à son effigie distribuée en édition limitée. Ce 23 juin, Jul dévoile son nouveau clip “Tropical”, un morceau totalement inattendu en featuring avec Oasis, à l’occasion de la sortie de la réédition de son dernier album “Quand c’est qu’il s’éteint”.

On y découvre à l’écran JuS, le nouveau personnage de la marque imaginé en hommage à l’artiste. Calibré pour devenir le plus gros coup de coeur de la saison, un véritable hymne de l’été, le titre promet de faire monter l’ambiance avec des rythmes percutants et une mélodie qui nous rassemble.

L’incroyable connexion entre Jul et Oasis !

Depuis plusieurs années déjà, Jul entretien avec la marque une relation très privilégiée. Souvent mise à l’honneur dans ses paroles, elle a su trouver une place de choix dans l’univers de l’artiste. Symbole de pop culture pour la jeune génération, Oasis aussi ne manque jamais de faire des étincelles.

Cette année, l’artiste N°1 de la scène musicale française et le plus certifié, frappe un nouveau grand coup avec “Tropical”, un son événement en duo avec Oasis qui promet de ravir leurs fanbases respectives. Performance musicale encore jamais vue entre un artiste et une marque iconique comme Oasis, le titre met en lumière une prod exceptionnelle avec des sonorités extrêmements rythmées.

Dans un style très reconnaissable, la voix de Jul nous régale également avec des paroles ultra-fraîches, pleines de légèreté et qui résonnent de la meilleure des manières.

“J’avais envie de préparer un truc spécial pour la team, pour les régaler en vrai et avec de la musique. Ça fait plaisir de pouvoir faire un petit délire avec Oasis, en mode canette personnalisées pour les fans et un petit son à déguster pour l’été.”, a confié Jul sur cette connexion.