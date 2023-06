SCH a bluffé tout le monde avec son dernier feat

Les internautes ont été bluffés par le nouveau couplet de SCH sur sa dernière collaboration avec Vladimir Cauchemar et Unknown T, le rappeur marseillais a mis tout le monde d’accord avec sa performance.

Vladimir Cauchemar vient de présenter son nouveau single baptisé “Extendo” accompagné de son clip, le compositeur français habitué à inviter des rappeurs français dans ses différentes collaborations a convié SCH et le rappeur britannique Unknown T pour ce featuring inédit. L’artiste originaire de la ville phocéenne s’est fait remarquer avec une grosse prestation sur son couplet qui a suscité des nombreuses réactions sur Twitter pour valider son couplet.

Le retour du SCH à l’ancienne fait sensation !

“La lumière noire et du sang, puta, comme dans Blade. M’demande pas j’suis dans quoi, puta, j’suis juste dans l’blé, parle à mon conseil, moi, juste on m’paye. Fer à deux-cent, sac rempli d’coupables, j’sais qu’y a pas un putain d’mur qui s’troue pas. Il m’faut un alibi béton comme John Cooper, j’sais qu’y a pas un putain d’mec qui s’tue pas. Un passe-montagne et une casquette dans l’club, des Glock, des boules à facette. Feu dans la Benzo, Metzo, extendo, escroc, F-Enzo” rappe SCH dans ce couplet.

SCH a fait sensation auprès des internautes en reprenant un flow similaire à celui de son début de carrière dans le rap en 2015 qui a rappelé des bons souvenirs à ses fans. “SCH PARDON ON NE CRITIQUE JAMAIS LE MEILLEUR RAPPEUR DU MOOOOOOOOOOOOONDE”, “Le retour de la voix”, “SCH vient de lâcher un couplet de folie sur le featuring avec Vladimir Cauchemar & Unknown T”, “SCH il a remis les pendules a l’heure” ou encore “SCH son couplet de SCELERAT C’EST CA QUI ME FALLAIT PTNNNNNN”, peut-on notamment lire dans les réactions des twittos.

SCH vient de lâcher un couplet de folie sur le featuring avec Vladimir Cauchemar & Unknown T 🤯

