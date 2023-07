Booba détruit l’album de Ninho, “Quel échec !”

Booba démonte encore Ninho et ne le lâche plus !

Ninho s’est satisfait de ventes en première semaine de son album N.I avec 37 000 ventes, la sortie du projet est couronnée par une première place du Top Albums de la semaine, mais n’a pas du tout convaincu Booba. Le fondateur du 92i est toujours aussi critique avec les autres rappeurs français et depuis quelques jours l’interprète de Lettre à une Femme en fait les frais tout en restant indifférent face aux provocations.

Selon l’avis de Booba, le nouvel opus de Ninho est un échec alors que ce dernier a remercié ses fans sur Instagram en publiant le score de l’album N.I pour ses sept premiers jours d’exploitation. Avec un peu plus de 37 000 exemplaires vendus, il réalise un des meilleurs scores de l’année en France. Cependant, il connait une petite baisse pas rapport à ses précédents albums, Jefe en 2021 avait tout explosé en cumulant plus de 66 000 ventes en première semaine et Destin avait également dépassé les 50 000 ventes à sa sortie. Selon, B2O le projet N.I n’est donc pas une réussite.

B2O n’est pas très tendre avec N.I !

En effet, Ninho s’est encore attiré les foudres de Booba. Le DUC s’est d’abord étonné de la sortie d’une nouvelle édition du projet après seulement une semaine d’exploitation, “La réédition la plus rapide de l’histoire“ constate-t-il dans une story. À noter toutefois que cette édition n’est pas nommée comme une réédition mais une extension avec cinq nouveaux morceaux qui a aussi été suivie de la parution du huitième volet de Binks du Binks ce lundi sur les plateformes de streaming.

“Quel échec. Zero feat français, zéro feat avec ses gars…ça en dit long“ ajoute ensuite Booba sur le fait que Ninho n’ait fait que des collaborations internationales sur cet album en commentaire de la sortie de l’extension de N.I avec les singles Griot, Mode S Plus, Vinicius, Signes de sang et Christopher Wallace. Cette nouvelle édition devrait permettre à l’auteur des mixtapes MILS d’atteindre dès cette semaine le cap des 50 000 ventes pour obtenir un nouveau disque d’or dans sa carrière.

B2O reproche avec ce message au rappeur de l’Essonne ne pas mettre en avant des rappeurs français émergents afin de les soutenir pour à la place s’offrir des grands noms comme Lil Baby et Central Cee qui ont déjà une importante notoriété dans le but d’assurer son succès.

