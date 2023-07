Ninho détrône Jul avec les chiffres de ventes de « N.I »

Découvrez les chiffres de vente de la première semaine d’exploitation de « N.I » de Ninho.

Le rappeur de l’Essonne fait une grosse entrée au Top Albums !

À la première place du Top Albums de la semaine, “N.I” de Ninho avec 37 116 équivalents ventes, qui prend le trône de Jul en tête du classement depuis la parution de “C’est quand qu’il s’éteint ?”. Après trois semaines à être N°1 avec son dernier opus et ses plus de 80 000 ventes, le rappeur marseillais a perdu sa place cette semaine avec le nouveau projet du Jefe qui connaît une petite baisse par rapport à ses précédents, mais réussit tout de même un très bon démarrage.

Ninho marque 37 116 équivalent ventes avec « N.I », dans les détails, le projet s’est écoulé à 6 658 ventes en physique, 412 ventes en téléchargement et 30 046 ventes en streaming. Comme à son habitude, le Jefe a performé sur les plateformes de streaming. Le jour de la sortie de son opus, il a d’ailleurs placé tous les titres de son album dans le Top 20 des morceaux les plus écoutés sur Spotify.

Les chiffres de Ninho sur une semaine sont en chute malgré ce bon score. “Jefe” avait tout explosé en 2021 avec 66 685 ventes en première semaine, “Destin” 50 296 et “Comme prévu” 45 280. N.I réalise même le plus petit chiffre de vente sur une semaine pour un album, mais fait mieux qu’avec les trois mixtapes M.I.L.S. À noter qu’avec l’extension de l’album “N.I” parue ce vendredi, dans laquelle s’ajoutent 5 titres inédits dévoilés uniquement en live cette semaine sur la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap, les ventes de cet opus devraient se maintenir et atteindre dès sa deuxième semaine la certification de disque d’or avec le cap des 50 000 exemplaires vendus.

