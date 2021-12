Ninho – Jefe [Album]

Voici en écoute le nouvel album de Ninho nommé Jefe disponible à partir de ce vendredi 3 décembre à minuit sur toutes les plateformes streaming tel que Apple Music, Deezer et Spotify ainsi que dans les bacs dans sa version physique.

Ces dernières années, Ninho a réussi à prendre sa place dans les poids lourds du rap game en France. C’est notamment grâce à son album Destin paru en 2019 que NI s’est imposé dans la musique, le projet cumule aujourd’hui plus de 600 000 ventes en un peu plus de deux dans. Le jeune rappeur français est aussi devenu l’artiste en France ayant le plus de titres (singles d’or, platine et diamant) certifiés par le SNEP.

Ninho compte bien assume son statut avec Jefa, un album de 15 morceaux mais aucun featuring unique des titres en solos dans lequel il aborde différents sujets. Avant la sortie du projet, il n’a dévoilé aucun extrait mais a tout de même présenté le clip du 7ème épisode de « Binks To Binks » cette semaine et en a assuré la promotion sur les antennes de la radio Skyrock.

Ce soir la Release Party de Jefe est également diffusée livestream sur la chaine YouTube de Ninho à partir de 22h pour suivre en direct avec l’artiste la parution de l’album.