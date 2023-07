Maes s’amuse d’avoir éteint Booba, la fraude

Sans pitié, Maes se vante de mettre à mal Booba !

Avant de monter sur la scène Bercy le 16 février prochain, Maes était de passage sur la scène des Ardentes la semaine dernière avec une impressionnante entrée entourée de ses gardes du corps pour livrer une performance qui a ambiancé le public présent. Quelques jours plus tard, Booba devait prendre la relève sur cette même scène sauf que sa prestation a été annulée, ce qui a fait le bonheur de son rival.

Après avoir collaboré pendant plusieurs années avec succès pour offrir aux fans les tubes “Blanche”, “Madrina” ou encore plus récemment “Pablo”, Booba et Maes s’enlisent dans un clash qui ne connait pas de répit depuis le début de l’année. La sortie de l’album “Omerta” du Sevranais a vivement relancé les hostilités entre les deux rappeurs, ils ne manquent jamais une occasion de se titiller sur les réseaux dans une relation de plus en plus tendue entre eux.

“Il l’a éteint”, le rappeur du 93 en rigole

Ce week-end, Booba s’est amusé de l’arrivée de Maes au festival des Ardentes avec des personnes à ses côtés pour assurer sa sécurité. Il a assuré que son ennemi aurait peur de lui tout en l’invitant à le rejoindre sur scène au même événement lors de sa venue initialement programmé ce dimanche 9 juillet, sauf que le concert a été déprogrammé par les organisateurs en raison de l’annonce des mauvaises conditions météorologiques avec un risque d’orage et de fortes pluies.

Au grand regret de Booba, la tempête annoncée n’a pas eu lieu avec finalement un magnifique soleil sur la ville de Liège ce dimanche. Dégouté, le DUC a promis de se venger tout en déclarant avec humour que Gims aurait causé cette prédiction de la mauvaise météo en référence à ses propos qui font débat sur les pyramides et l’antiquité de l’époque des pharaons en Égypte. Cette annulation a satisfait Maes, qui a relayé une story d’un internaute qui affiche une de ses vidéos au festival des Ardentes avec le commentaire “Il l’a éteint, il traine zéro casserole, Booba, il peut l’attaquer sur aucun aspect. Le rappeur qui a éteint Booba la fraude“. “Le Sauveur“ a ajouté le rappeur du 93 en légende avec un émoji mort de rire pour valider ce message tout en le relayant dans sa story.

Merci Les Ardentes 🇧🇪🥷🏼

Bercy 16/02/24 ⏳ pic.twitter.com/woLZai4M2r — Maes (@MaesOfficiel) July 8, 2023