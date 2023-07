Booba avertit Vald, “Tu vas voir” et fait peur à Maes

Booba veut finir Vald et le met en garde !

L’avertissement de Booba à Vald, il veut mettre un terme à sa carrière ! B2O en rajoute ensuite sur Maes après les récentes attaques de ce dernier cette semaine. L’auteur d’Ultra vient de répliquer en s’étonnant de découvrir l’impressionnant service de sécurité sur scène du rappeur de Sevran, comparable à celui de l’artiste d’Aulnay-sous-Bois il y a un an.

Le clash entre Vald et Booba semblait être de l’histoire ancienne. Sullyvan s’était d’ailleurs excusé auprès de ses fans après plusieurs semaines de disputes sur les réseaux sociaux avec le DUC à l’été dernier. Le point culminant de ce conflit a été leur présence simultanée en juillet 2022 aux Francofolies. Ils ont évité une confrontation directe, mais le V avait bloqué l’accès à la scène à Kopp pendant de longues minutes avant que les deux rappeurs ne passent finalement à autre chose.

Alors que les esprits paraissaient s’être apaisés entre eux, B2O vient soudainement de relancer les hostilités sans raison apparente pour mettre la pression sur l’interprète de “Désaccordé”. Il s’en prend également à Maes pour avoir, lui aussi, enrôlé un imposant service de sécurité sur scène.

Maes aurait peur de B2O qui l’invite sur scène

« Vald, toi tu vas voir.. », menace Booba dans une story, en mentionnant son rival, tout en affichant les chiffres de ventes de l’album “V” sorti le 4 février 2022. Le projet avait réalisé l’exploit de s’écouler à 74 093 ventes en première semaine. Il a aussi mentionné le label Rec 118, filiale de Warner Music France, sur lequel sont signés Vald et Ninho. Kopp accuse ce label de tricher sur les ventes en achetant des écoutes via des usines à streams en Asie pour gonfler les chiffres de vente de ses artistes.

Vald n’a pas commenté cette mise en garde de Booba, qui enchaîne ensuite sur Maes et sa performance sur la scène des Ardentes ce vendredi. Comme récemment lors de sa prestation au Muay Thai Grand Prix, le rappeur du 93 s’est entouré d’impressionnants gardes du corps pour assurer sa sécurité. Il est même apparu sur scène avec les membres de sa sécurité, et les images ont rappelé à B2O la séquence des Francofolies où il s’était entouré d’une équipe composée d’une quarantaine de personnes pour assurer sa sécurité. Cette manœuvre avait retardé le show de Booba de 30 minutes en bloquant son entrée sur scène.

« PTDR, il a fait une Maes. Il est mort de peur. N’aie pas peur, Georgey, on joue dimanche nous, tout va bien. Passe, on peut faire “Madrina”, ça va être le feu », commente Booba pour se moquer de Maes et l’inviter à son concert de ce dimanche pour interpréter ensemble le hit “Madrina”. Il ajoute face aux images de l’équipe de l’interprète de “Fetty Wap” dans les coulisses du concert aux Ardentes : « Meskin, il est dans un film ».

