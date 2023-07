Maes protégé par un impressionnant service de sécurité aux Ardentes

Maes accompagné d’une dizaine de gardes du corps

Maes a mis le feu sur scène au festival des Ardentes et a fait sensation lors de son apparition devant le public, étant encadré par un imposant service de sécurité pendant sa performance.

Les Ardentes est l’un des festivals les plus populaires en Europe et accueille chaque année de nombreux rappeurs français dans sa programmation. Cette année, Kaaris a enflammé le public en interprétant les titres de son album “Or Noir” et le classique “Zoo” devant une foule en liesse. Maes a ensuite pris le relais de Riska en faisant une arrivée très remarquée sur place, d’abord en backstage avec plusieurs gardes du corps, ces derniers l’ont ensuite suivi sur scène pour interpréter les titres de son dernier album “Omerta” et ses classiques.

L’artiste Sevranais ne rigole pas avec sa sécurité

La séquence de Maes accompagné de sa sécurité rappelle celle de Vald l’année dernière aux Francofolies, en plein clash avec Booba. Il y a quelque temps, le rappeur de Sevran avait confié qu’il ne se sentait pas en sécurité en France avec sa famille, c’est pourquoi il a déménagé pour aller vivre à Dubaï. Après son concert, l’interprète de “Fetty Wap” a partagé des images de son passage aux Ardentes pour remercier son public et rappeler la date de son concert à l’Accor Arena le 16 février 2024. “Merci Les Ardentes Bercy 16/02/24”, a-t-il commenté.

Ce dimanche, les festivaliers des Ardentes ont exprimé leur déception suite à l’annonce de la déprogrammation de tous les concerts de la journée (SDM, Central Cee, Booba et DJ Snake étaient notamment à l’affiche aujourd’hui) en raison des mauvaises conditions météorologiques prévues, mettant ainsi un terme à l’événement alors que la tempête annoncée par les météorologues n’est finalement pas venue.

Merci Les Ardentes 🇧🇪🥷🏼

Bercy 16/02/24 ⏳ pic.twitter.com/woLZai4M2r — Maes (@MaesOfficiel) July 8, 2023