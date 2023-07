Heuss révèle comment Sofiane et Soolking l’ont soutenu à ses débuts

Heuss est conscient de la chance qu’il a eue d’avoir eu le soutien de Sofiane et Soolking avant de se faire connaître dans le rap, un beau geste des deux rappeurs qu’il a salué dans sa dernière interview avec Mehdi Maizi.

Fianso et Soolking ont offert belle opportunité à Heuss !

C’est en 2019 que Heuss L’enfoiré est devenu une superstar à vitesse grand V avec un premier album “En esprit” certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes, puis plusieurs tubes certifiés singles de diamant tels que “Khapta” avec Sofiane, “BX Land 4″ ou encore “Moulaga“ en compagnie de Jul. Quatre ans plus tard, le rappeur remet les couverts avec un projet pensé pour rythmer l’été 2023 baptisé “Chef d’orchestre” qui a réalisé un score de 5 366 ventes pour sa première semaine d’exploitation et pour lequel il poursuit sa promotion dans les médias.

Lors de son dernier entretien avec Mehdi Maizi dans son émission Le Code sur Apple Music, Heuss s’est confié sur sa nouvelle vie d’artiste, profitant de quelques privilèges dans son quotidien, comme le fait de ne rien payer dans les boîtes de nuit. Il s’est aussi exprimé sur l’aide que lui ont apportée Sofiane et Soolking pour percer dans la musique alors qu’il n’avait quasiment aucun contact dans le milieu du rap et n’était pas encore connu des auditeurs. L’interprète de “Khapta” a révélé avoir pu lancer sa carrière grâce à sa participation à l’émission “Rentre dans le Cercle” de Fianso, qui lui a offert une belle opportunité de se mettre en avant.

“Je ne connais pas Fianso. Je ne connais aucun rappeur”, commence-t-il à décrire son invitation à “Rentre dans le Cercle” en 2017 pour l’épisode 5, aux côtés de Sinik, Bigflo & Oli ou encore Chilla. “Le seul rappeur que je connais, c’est Guizmo mais aussi Soolking. C’est Soolking qui m’appelle un jour et me dit : ‘Tu as déjà vu ‘Rentre dans le cercle’ ?‘ et je dis oui. Il me dit : ‘Je suis avec les gars là (Fianso et les autres) et je veux que tu viennes pour l’épisode 5′”, raconte Heuss sur la proposition de Sofiane dont le lien s’est fait grâce à Soolking. Et, de conclure sur cette anecdote : “Moi je viens de regarder l’épisode 3 là et je suis dans mon bigo et je me dis : waouh l’épisode 5 là-dedans ?!”.