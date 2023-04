Moulaga cartonne sur TikTok, Heuss L’Enfoiré et Jul réagissent avec une nouvelle version

De façon totalement imprévue, le tube Moulaga de Jul et Heuss L’Enfoiré vient de faire son retour dans le Top Singles pour s’offrir une seconde vie ! En effet le hit fait un carton sur TikTok, les rappeurs français n’ont pas commenté ce phénomène mais ont réagit avec la mise en ligne d’une nouvelle version de leur morceau commun pour ambiancer encore un peu plus les auditeurs.

La Moulaga explose sur TikTok, Heuss L’Enfoiré et Jul profitent du buzz !

En République Tchèque, Suisse, Belgique, Pologne, Hongrie, Slovaquie, le morceau Moulaga a débarqué en tendances sur TikTok dans l’Europe entière ou encore en Russie ces dernières semaines pour faire revivre ce hit de 2019 avec des milliers de vidéos sur l’application d’internautes en train de reprendre la même gestuelle inspirée d’une chorégraphie lancée par des TikTokeurs français tout en faisant le fameux signe des deux mains de Jul pour former les trois lettres de son nom de scène.

Ce morceau produit par Zeg P & DJ Wiils a été l’un des titres les plus écoutés en France en 2020 avec le célèbre refrain de Heuss L’Enfoiré, “Eh, d’la moulaga, eh, donnez-moi d’la moulaga D’la moulaga, eh, donnez moi d’la moulaga” qui a tourné en boucle tout l’été cette année là, le clip vient aussi de franchir les 137 millions de vues sur Youtube. Face à ce retour sur le devant de la scène, Heuss vient de sortir discrètement une version 2023 de sa collaboration avec Jul.

Dans cette nouvelle édition nommée Sped Up, le BPM du morceau est accéléré comme dans ce que vous pouvez entendre dans la version diffusée sur TikTok. Cette version non officielle a d’ailleurs récemment été dévoilée sur Youtube avec un million d’écoutes que les rappeurs ont donc repris de manière officielle pour la rendre disponible aux auditeurs sur les plateformes de streaming et obtenir une reconnaissance à l’internationale.

