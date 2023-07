Jul établit un nouveau record historique dans le rap français

Jul vient encore de réaliser un nouvel exploit dans sa carrière qui en dit long sur son succès phénoménal et cette fois-ci c’est avec un morceau produit avec le collectif 13’Organisé dont il en est l’instigateur que son dernier record est tombé.

Bande Organisée décroche le quintuple single de diamant

Les années passent et Jul est toujours au sommet du rap français, que ce soit avec ses nouveaux projets comme l’ont prouvé dernièrement les albums “C’est quand qu’il s’éteint” et “Cœur Blanc“, les deux projets parus à 6 mois d’intervalle depuis décembre 2022 ont permis au rappeur marseillais d’atteindre le milliard de streams en 2023. Il est le seul artiste français à avoir atteint ce chiffre cette année. Ce dimanche, un nouveau record est encore annoncé pour le “J” grâce à l’un de ses plus grands tubes de sa carrière, “Bande Organisée“.

À l’été 2020, Jul avait fait vraiment fort avec la préparation d’une compilation 100% Marseillaise dont le premier extrait est devenu un hit. Ce titre, c’est “Bande Organisée” réalisé avec Houari, Solda, Elams, Kofs, Soso Maness, SCH et Naps en featuring. Dès sa sortie, le morceau a affolé les compteurs et depuis il enchaine les records comme celui du single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français, le clip entre également dans la légende avec un total de 468 millions de visionnages en un peu moins de trois ans, il est toujours N°6 du Top des clips musicaux en France sur Youtube.

Aujourd’hui le titre vient de franchir un nouveau cap avec un total de 250 millions d’équivalents streams, “Bande Organisée” est certifié officiellement quintuple single de diamant en moins de trois années, un record dans le rap français. Jul a fièrement annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JUL (@juldetp)