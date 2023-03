La Fouine ne connait pas Bande Organisée de Jul, la scène lunaire

Bande Organisée de Jul c’est le tube de 2020 que tout le monde a écouté en boucle sauf La Fouine qui a choqué dans une récente interview en assurant ne jamais avoir entendu ce titre du collectif le 13’Organisé et ne pas connaitre ce morceau. La séquence a créé un certain malaise pour le journaliste surpris de la réaction du rappeur du 78.

Après une période de silence, La Fouine refait parler de lui ces derniers temps avec un retour en musique pour un freestyle qui a fait le buzz sur la radio Générations Hip-Hop Soul Radio d’un titre inédit avant d’accorder un entretien à l’émission Oui Hustle diffusée sur Youtube dans laquelle il s’est confié sur son choix d’empêcher ses enfants d’accéder aux réseaux sociaux, néfastes pour les plus jeunes selon lui. Laouni a aussi pris la parole cette semaine concernant les manifestations contre la réforme des retraites avec le tweet « Le 49.3 commence là ou la démocratie s’arrête ».

Le journaliste sous le choc de la réaction de La Fouine !

L’artiste originaire de Trappes s’est également retrouvé dans une séquence devenue virale sur la toile il y a quelques jours suite à sa réaction lors d’une interview. La Fouine a accepté de jouer à un petit dans lequel il doit terminer les paroles de trois morceaux mais il a échoué dès le premier titre en avouant ne même pas connaitre cette musique. Le journaliste a été étonné par cette déclaration car le single en question est le hit de l’été 2020, Bande Organisée de Jul avec Kofs, SCH, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. La chanson a tout explosé il y a 3 ans et battu des nombreux records comme celui de single de diamant le plus rapide de l’histoire, le titre cumule 216 millions de d’écoutes sur Spotify et son clip totalise près 450 000 millions de vues sur Youtube.

« Je connais pas » commente La Fouine à l’écoute des parole du premier couplet de Bande Organisée de SCH avec les paroles, « Oui, ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils m’ont raté ». « Première fois que j’entends » se justifie ensuite Laouni face au journaliste sous le choc de cette affirmation. Le rappeur français exilé à Las Vegas ne suit visiblement l’actualité musicale du rap français.