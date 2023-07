MMA : Mark Zuckerberg impressionne physiquement entraîné par Israel Adesanya

De plus en plus musclé, Mark Zuckerberg impressionne dans sa préparation au combat dans la cage ! Le fondateur de Facebook ne rigole pas et ne risque pas de trembler devant Elon Musk avec ce nouveau physique qu’il affiche depuis le début de son entraînement pour le MMA.

L’imposante musculature de Mark Zuckerberg fait réagir

Comme Booba et Kaaris, il y a quelques années, Elon Musk a défié son rival Mark Zuckerberg dans l’octogone. Ce dernier a pris cette provocation très au sérieux. Ils ont discuté avec le boss de l’UFC, Dana White, pour mettre en place cet événement qui s’annonce historique. En attendant la confirmation de ce possible face-à-face sur le ring, totalement improbable, le patron du réseau social Facebook ne chôme pas et peaufine son physique.

Après avoir remporté sa première compétition de ju-jitsu, le milliardaire est plus en forme que jamais et s’est affiché lors d’une séance d’entraînement bien entourée. Il a en effet réuni Israel Adesanya et Alexander Volkanovski pour une session de sport de combat. Le combattant d’arts martiaux mixtes nigérian naturalisé néo-zélandais a immortalisé la rencontre en relayant des images sur ses réseaux sociaux, sur lesquelles Mark Zuckerberg apparaît plus affûté que jamais. Sa métamorphose physique a surpris les internautes.

« Elon risque de voir flou », « Elon a du boulot s’il veut battre Mark » « Zuckerberg se prépare à battre Musk », « Elon risque de voir flou », « Wtf Zuckerberg est méconnaissable », « Incroyable, Musk a de quoi trembler », « Pourquoi Zuckerberg a toujours l’air photoshopé sur les photos avec les autres » peut-on lire dans les commentaires des internautes pour saluer le travail de Mark Zuckerberg avoir réussi à obtenir une telle carrure au fil des derniers mois. Elon Musk est averti, en cas de combat dans l’octogone, son rival se prépare au mieux pour rencontre le duel.

