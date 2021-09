Booba sur l’octogone avec Kaaris : “Ça aurait été incroyable”

Booba pose sa condition pour accepter un affrontement contre Kaaris en exprimant sa déception de ne pas avoir pu se battre dans l’octogone. Riska a clairement tourné la page d’un combat face à B2O mais ce dernier n’oublie pas de le provoquer continuellement sur les réseaux et regrette de pas avoir réussi à régler leur différend dans un face à face sur le ring.

Cela fait plus de 7 maintenant que Booba et Kaaris se sont embrouillés, le freestyle “Il a accouché de sa propre fin” du rappeur Sevranais à l’émission Planète Rap de Skyrock en 2014 avait lancé les hostilités. Depuis les deux rappeurs n’ont cessé de s’envoyer des piques en musique, dans les interviews et principalement sur les réseaux jusqu’à la confrontation physique au mois d’aout 2018 à l’aéroport d’Orly, cet événement a lancé l’idée d’un règlement de comptes dans l’octogone. Après des mois d’une négociation avec des nombreux rebondissements, au mois de septembre 2019, Riska a finalement décliné la proposition de B2O et a pointé du doigt un défaut d’organisation.

Avec un contrat signé, Booba est prêt à se battre

Un désistement au dernier que Booba regrette encore aujourd’hui. Dans sa dernière interview pour Konbini s’est confié sur l’annulation de l’octogone, “Ça aurait été incroyable. 2 entraînements par jour, des siestes pour que le mec il annule à la dernière minute. Pas 2 fois !” déplore l’ancien membre du groupe Lunatic face à la caméra de Konbini mais il est toujours prêt à se battre contre Kaaris mais à la condition que celui-ci ne puisse par se rétracter comme il y a 2 ans. “A moins qu’il signe un contrat, que ce soit certifié tu vois, sinon non !” affirme B2O. En effet, à l’époque Riska n’a pas accepté les conditions proposées dans le contrat par le promoteur du combat, SHC.

Les deux rappeurs auraient d’ailleurs touché le jackpot avec cet événement, Raid Salah, le président du SHC a récemment confié dans un documentaire de BFM TV que la recette de l’octogone a été estimée en 2019 entre 10 et 12 millions d’euros au minium à partager entre les trois parties (33% des revenus pour chacun). Une raison de plus pour le DUC d’avoir des regrets de ne pas avoir pu aller au bout de son idée.