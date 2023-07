Quand Ice Spice adresse un message privé à Gazo, il l’affiche

La connexion parait improbable, quand Gazo recevait un message privé, de Ice Spice, sa réaction est magique !

Alors qu’il vient de dévoiler cette semaine le sixième volet de Drill Fr en compagnie de LEVELSANTANA accompagné de son clip réalisé par Jerry Production, qui s’est placé numéro 1 des tendances musique sur Youtube en France, Gazo connaît une ascension fulgurante ces dernières années au point de dépasser les 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et enchaîne les tubes, comme avec “DIE”. Aux États-Unis, Ice Spice connaît aussi actuellement une notoriété grandissante. Elle est devenue le nouveau phénomène du rap féminin en Amérique.

La réaction géniale de Gazo à la validation de Ice Spice !

Avant de connaître un tel succès en cumulant désormais plus de 35 millions d’auditeurs mensuels, à l’époque de la sortie du remix du morceau “Reggae & Calypso” au mois de mars 2022, Ice Spice avait particulièrement apprécié le couplet de Gazo sur ce single avec Russ Millions, Buni, YV, CH, SwitchOTR, et Rose Real. Le rappeur français avait placé la France dans le top drill, et sa performance avait mis tout le monde d’accord.

Ice Spice n’avait pas manqué de réagir pour valider le couplet de Gazo en lui adressant un message en privé sur Instagram avec “Reggae & Calypso RMX“ et plusieurs émojis “flamme”. Ce dernier avait été touché par ce geste et l’avait affiché dans une story avec la légende “Je crois que je vais me marier. Le monde chico.“. Un échange qui pourrait donner des idées pour une éventuelle collaboration un jour entre les deux artistes.