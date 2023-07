Lartiste dévoile Cleopatra

Après “Geto”, un featuring international avec 1da Banton, “Zarzour” qui dépasse les 8M de streams et les 30M de vues sur youtube en un mois, ainsi que “Barcelona” qui donne le ton pour cet été, Lartiste poursuit sur sa lancée et nous offre “Cleopatra”.

Sur ce titre, on retrouve Lartiste sur ce qu’il sait faire de mieux, avec un air de ses plus grands hits ! Il nous raconte son idylle avec une femme, sur une mélodie entêtante et un refrain qui reste en tête pour nous accompagner tout l’été.

Pour retranscrire en image ce titre et son histoire, “Cleopatra” est accompagné d’un clip qui rappelle l’Égypte !