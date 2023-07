Ninho prouve encore qu’il est le N°1 avec des nouveaux records

Ninho est sur le trône du rap game actuellement et le démontre encore avec des nouveaux exploits grace à son dernier album “NI” et ses anciens titres.

L’ascension fulgurante se poursuit pour Ninho ! Malgré un démarrage en première semaine inférieur à ses précédents albums avec “NI”, Ninho a réussi à maintenir des ventes élevées après la parution de cet opus, notamment avec une réédition du projet. La semaine passée, le rappeur français a écoulé 10 610 exemplaires de son album, ce qui lui permet de garder la première place du classement du Top Albums devant le projet “C’est quand qu’il s’éteint” de Jul.

Ninho est sommet du rap français !

Avec cette performance, Ninho devient le premier artiste cette année à rester en tête du classement des ventes d’albums en France pendant quatre semaines consécutives. NI fait mieux que Jul qui a occupé la première place du classement durant trois semaines de suite avant la sortie de l’album du rappeur parisien. Sur cette période de quatre semaines, le Jefe totalise 81 159 ventes et s’approche de la certification de disque de platine qui devrait tomber le mois prochain.

En plus du succès de son dernier album, Ninho accroit encore son avance dans le classement des artistes en France ayant le plus de certifications de singles de diamant. Il vient en effet d’obtenir son 50ᵉ single de diamant de sa carrière avec le titre « Champion » en featuring avec le Basketteur Serge Ibaka paru en 2021 et que les deux artistes ont clippé. Le SNEP vient aussi d’annoncer une autre certification de NI avec le titre « Lové » en compagnie de Gradur qui lui est certifié single de platine avec 30 000 000 équivalents streams, le morceau paru en 2017 est extrait de l’album “Comme prévu“.

🚨NINHO est le 1er artiste à être NUMÉRO 1 du top albums durant 4 semaines consécutives cette année en France 🇫🇷! 🥇NI pic.twitter.com/VwmRvngAWp — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) July 28, 2023