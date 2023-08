ISS, l’étoile montante du 91 présente Mafiosi

ISS dévoile son nouveau single et clip « Mafiosi » extrait de son nouvel EP Libre 2.0, disponible depuis le 14 juillet.

ISS est la nouvelle étoile montante du 91, rappeur originaire de Massy, sa voix mature et son flow rap et technique parle autant à la nouvelle génération qu’à la précédente. Découvert en 2021 avec sa série de freestyles “Sans refr#1”, dont le premier volet est publié sur la chaine Daymolition début 2021 et passe le million de vues.

Il sort en février 2023 son premier EP Libre réunissant ces quatre freestyles et trois titres inédits : “Sans refr#2 – Liberta”, “Sans refr#3”, “Sans refr#4”, qui cumulent plus de 3 millions de vues. Dans ses textes il raconte sa “vie de voyou” dans le “9.1 côté charo” et ses aller-retours en prison : “j’sors du hebs j’ai pris des bras”. Notamment dans le titre “Libre” dans lequel il glisse plus de mélo die etdont le clip passe les 2 millions de vues.

Deuxième EP Libre 2.0 sorti le 14 juillet 2023, On retrouve sur ce projet huit titres, la suite de sa série de freestyles avec “Sans refr#5”, et son nouveau single et clip extrait de l’EP “Mafiosi”.