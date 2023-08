Au contraire de Booba et Kaaris, l’octogone de Zuckerberg et Musk se concrétise

En 2019, après une longue négociation, Kaaris renonce à l’octogone face à Booba alors que la mise en place de ce combat de MMA avait fait la Une des médias pendant plusieurs mois. À l’inverse des deux rappeurs français, Mark Zuckerberg et Elon Musk vont eux tenir parole pour s’affronter dans un face-à-face qui s’annonce historique.

Mark Zuckerberg et Elon Musk ont affirmé en juin dernier être “prêts pour un combat en cage”. Ce qui semblait être une blague au début des déclarations entre les deux milliardaires s’apparente de plus en plus concret. L’événement de ce duel dans l’octogone pourrait même arriver très rapidement à en croire les derniers propos. Le combat d’arts martiaux mixtes entre le créateur de Facebook et le fondateur de Tesla devrait être programmé pour le samedi 26 août 2023 avec une retransmission en direct sur X, anciennement nommé Twitter.

Zuckerberg et Musk sont prêts à se battre !

“Le premier épisode sera sur X-vidéo“ a déclaré Elon Musk ce dimanche sur ce combat de MMA avec Mark Zuckerberg en expliquant que les revenus seront reversés à une association, “l’ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants”. Le dirigeant du Groupe Meta a validé cette affirmant en assurant être “prêt dès aujourd’hui“ puis de préciser, attendre la réponse de son rival pour la date de leur confrontation dans l’octogone : “J’ai proposé le 26 août quand il m’a défié, mais il ne m’a pas répondu“.

Mark Zuckerberg suggère plutôt de diffuser l’événement sur une autre plateforme, plus fiable et permettant de reverser directement les fonds aux associations. Depuis le lancement de Threads par Zuckerberg, concurrent direct à X, l’ex-Twitter, des tensions ont éclaté entre les deux hommes alors que le réseau social ne rencontre pas le succès escompté pour le moment, le nombre d’utilisateurs de l’application est en chute libre.