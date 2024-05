50 Cent réagit aux images de Diddy en train de frapper Cassie

50 Cent a commenté la vidéo récemment publiée montrant Sean “Diddy” Combs agressant Cassie Ventura dans un hôtel de Los Angeles en mars 2016.

Le rappeur américain a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message sarcastique. Il a ironiquement prédit que les avocats de Diddy plaideraient son innocence malgré les images accablantes. La séquence diffusée par CNN montre une violente altercation entre Diddy et Cassie dans un couloir d’hôtel. Le producteur de musique semble attraper son ancienne compagne par la tête et la jeter au sol avant de la frapper puis de la traîner dans sa chambre.

50 Cent ironise sur la vidéo de Diddy qui s’en prend à Cassie !

L’avocat de Cassie a qualifié l’incident de “comportement inquiétant et prédateur” et a confirmé qu’il correspond aux allégations formulées par celle-ci dans une plainte déposée en 2023. 50 Cent, qui a des antécédents de litiges avec Diddy, a profité de l’occasion pour le narguer une fois de plus. Il a notamment moqué le fils de Puff Daddy pour un morceau diss et a accusé les forces de l’ordre d’avoir fait une erreur lors de perquisitions chez Sean Combs.

Cette nouvelle controverse s’ajoute aux accusations d’agression se*uelle et de trafic se*uel pesant sur Diddy. L’incident relance les accusations contre ce dernier et met en lumière la relation conflictuelle avec Cassie, après sa plainte, un accord à l’amiable au mois de novembre dernier a conclu le dossier, mais d’autres plaintes d’agressions ont suivi.