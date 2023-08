La somme astronomique qu’aurait touché Booba avec l’octogone contre Kaaris

Alors qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg finalisent l’organisation de leur combat MMA dans l’octogone, programmé pour la fin du mois, Booba et Kaaris, quant à eux, n’avaient pas réussi à se mettre d’accord en 2019 pour s’affronter et régler leurs comptes. L’événement aurait pourtant généré d’énormes revenus pour chacun des rappeurs.

Le combat de MMA entre Musk et Zuckerberg devrait se dérouler dans un lieu épique en Italie, et les deux milliardaires ne vont en tirer aucun profit, préférant reverser les gains à une association. Il y a quatre ans, Booba et Kaaris étaient également proches d’un tel événement, envisageant un face-à-face dans la cage avec des bénéfices astronomiques pour chacun. Des millions étaient effectivement évoqués lors des discussions pour l’organisation de cet événement qui s’annonçait historique, mais qui ne s’est finalement pas concrétisé, au regret de B2O.

Le montant reversé à Booba et Kaaris aurait été exorbitant !

En 2019, pendant de longs mois, Kaaris et Booba ont tenté de s’accorder pour s’affronter dans l’octogone et mettre fin à leur conflit. Les deux artistes avaient suscité l’attente du public, et tous les deux auraient touché le jackpot. Le promoteur Strength and Honor Championship (SHC), en charge de l’organisation de l’événement à l’époque et des contrats des rappeurs, avait prévu que 33% des recettes générées par le combat reviendraient à chacun.

Dans une interview pour BFM, le gérant de SHC avait révélé qu’un contrat signé par les deux chanteurs prévoyait de reverser 33% des bénéfices des recettes à chacun des combattants à la fin de la confrontation. Les gains seraient générés par les droits télévisés, les droits d’image, les tickets d’entrée, le Pay-Per-View ainsi que les sponsors, avec une estimation entre 10 et 12 millions d’euros à partager entre les trois parties. Riska et B2O auraient donc pu toucher chacun plusieurs millions d’euros en acceptant de monter dans l’octogone pour se battre.

Finalement, Kaaris n’a pas accepté les conditions du contrat et s’est retiré, au regret de Booba qui n’a pas pu en découdre avec son rival tout en passant à côté d’un joli pactole.

