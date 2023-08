Lacrim met tout le monde d’accord avec Tesla

Lacrim dévoile son summer track “Tesla” featuring avec DaChoyce. Découvrez dès maintenant le clip de cette collaboration.

Lacrim signe un retour gagnant !

Après un retour plus que remarqué avec “Gogeta” en featuring avec Mister You dont le clip cumule plus de 6 millions de vues sur Youtube, l’iconique rappeur du 94, Lacrim présente son nouveau single de l’été baptisé “Tesla” en collaboration avec la rappeuse Dachoyce sur une prod’ signée MORRY.

Dans ce morceau, Lacrim nous confirme qu’il n’a rien perdu de son flow toujours maîtrisé accompagné de sa signature vocale singulière qui met tout le monde d’accord. De son côté, Dachoyce apporte son énergie latine qui dynamise ce titre pour en faire un parfait banger calibré pour cet été afin de vous ambiancer avant la rentrée.