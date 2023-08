Booba démolit Didi B avec des attaques qui piquent

Sans pitié, Booba ne lâche plus Didi B ! Le Boss du 92i ne digère pas les collaborations du rappeur ivoirien avec Franglish ainsi qu’avec Dadju et vient d’adresser un message sur ses récompenses musicales pour le piquer selon ses propres mots.

Damso, Shay ou Benash, les artistes de son label avec qui Booba est entré ouvertement en conflit sont nombreux et la liste vient encore de s’allonger suite à un différend avec Didi B. Le chanteur africain a énervé le Boss du Rap Game suite à sa connexion avec Franglish dont le clip vient d’atteindre le million de vues. En pleine promotion du single, il s’est en effet attiré les foudres de B2O qui ne valide pas le morceau, ni cette collaboration.

Booba accable Didi B sur son palmarès !

Afin d’en rajouter une couche, Booba vient de tacler Didi B sur le nombre de ses certifications obtenues dans sa carrière ! “Didibofficial tu fais du bruit sur les réseaux, beaucoup de bruit à chaque sortie grand mégalomane, mais tu as combien de singles d’or ? Les questions qui piquent”, a questionné l’ex-membre de Lunatic sur le réseau social X en mentionnant l’artiste ivoirien comme réponse à l’un de ses tweets. Ce message fait suite à un autre tweet de SDM en train de s’ambiancer dans une soirée et de déclarer à l’artiste sur scène, “je vais te présenter à Booba”, pour en rigoler B2O avait répondu avec la légende “Didi D” et des émojis mort de rire.

Précédemment, Booba a affirmé que le featuring entre Didi B et Franglish est de la “merde” avec la déclaration “Tu commences à faire de la grosse merde mon ami. Dadju… bon à la limite… mais Franglish. C’est quoi ta destination ?”. B2O met sérieusement en doute les qualités de l’artiste du 92i Africa et a d’ailleurs confié lui avoir refusé sa récente demande de featuring en assurant que ce dernier à un “égo méga surdimensionné” et n’a aucun principe.

Un avis tranché et très dur qui a donc couté à Didi B sa collaboration inédite avec Booba, il semble désormais poursuivre son chemin sans être trop affecté et peut compter sur le soutien de ses fans, il en compte près de 500 000 sur Twitter et plus de 2 millions sur Instagram.