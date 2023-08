Booba refuse le feat avec Didi B, fan de Gims et le clash

Booba prend une décision radicale concernant Didi B !

En ce début du mois d’août, Booba est entré dans un nouveau conflit avec l’un de ses artistes signés sous son label 92i Africa, Didi B. Le fondateur du 92i n’a pas aimé les récentes collaborations du rappeur ivoirien avec Dadju et Franglish. Il a décidé de le faire savoir avant de révéler avoir refusé sa demande de featuring en publiant leur conversation privée.

Depuis la mise en ligne du clip “S’envolement” de Didi B avec Franglish, Booba ne le lâche pas, car il ne valide pas du tout cette collaboration, ni celle réalisée précédemment, il y a un mois avec Dadju sur le morceau “L’argent“. B2O l’a sérieusement pris à partie, alors que l’artiste ivoirien de son côté n’a pas répondu directement, mais continue la promotion de son dernier single en démontrant qu’il est très apprécié de ses fans. Kopp est allé encore plus loin en révélant dans une story leur discussion en DM dans laquelle il le recadre pour une demande de feat formellement refusée.

La fin de leur collaboration actée !

Booba a d’abord relayé une copie d’écran du tweet de Didi B, “on a plus de voisins, on est plus du même quartier ” auquel a réagi un internaute, “Wsh didiiii Ba*ardé. On t’avait prévue…. Maintenant, prépare ton parachute. Le saut sera haut. Très haut.”. “Il est aveuglé par son égo méga surdimensionné. Il croit qu’il est maître à chaque fois. Il veut la fame avant tout, quitte à salir notre marque et se mélanger avec du poisson séché… Le chemin est long, il n’a aucun principe”, commente le DUC en légende de la publication.

B2O enchaine avec un tweet de Didi daté du mois de septembre 2019 dans laquelle il affirme que Maitre Gims est le meilleur de tous les temps, de quoi l’agacé en raison de ses embrouilles avec l’ancien membre de la Sexion D’Assaut. Booba poursuit avec une capture d’écran de leur conversation, Didi B lui demande de sortir un single en commun ce mois-ci sauf que l’auteur d’Ultra refuse catégoriquement. “Je lâche moi, pas de feat, ton bail avec Dadju, ça passe pas. J’ai des principes, tu peux pas manger à tous les râteliers, c’est pas comme ça la vie.”. L’artiste de 92i Africa ne semble pas comprendre le choix du DUC, “Mais quand on parlait y avait pas de problème. En plus c’est un feat pour l’Afrique” s’explique-t-il. “Laisse tomber”, conclut l’ancien membre du groupe Lunatic pour mettre définitivement fin aux espoirs d’une collaboration entre eux.

“C’est pas la foire ici” ajoute Booba en légende de la story avant de finir avec une image du clip “S’envolement” en compagnie de Franglish accompagnée du message, “Y pense vraiment qu’il a dead ça”.