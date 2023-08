Manny et AM La Scampia collaborent pour un clip explosif : “La vie de rêve”

Marseille, France – Manny, l’une des figures emblématiques du rap marseillais, fait à nouveau vibrer la scène musicale avec un tout nouveau clip aux côtés d’AM La Scampia. Intitulé “La vie de rêve”, ce titre résonne comme un hommage au passé tout en éclairant le présent avec une énergie nouvelle et captivante. Le visuel explosif, réalisé par MK Production, accompagne ce morceau qui s’annonce comme un incontournable.

La vie de rêve pour Manny et AM La Scampia !

Considéré comme une légende du rap marseillais, Manny a joué un rôle crucial dans les fondations du genre. Ses débuts au sein du groupe “Carré rouge” et sa participation à des collectifs pionniers tels que la bande originale du groupe Taxi ont marqué le paysage musical français. Vingt ans plus tard, Manny continue de porter fièrement l’étendard marseillais au sein du projet “13 Organisé“, aux côtés d’autres artistes de renom. Son dernier album, “Nuit blanche”, est une symbiose entre le rap authentique de Marseille et les nouvelles tendances, offrant ainsi une expérience musicale riche et variée.

Le dernier coup d’éclat de Manny se traduit par le titre “La vie de rêve”, en collaboration avec AM La Scampia. Ce morceau saisissant, composé par Manny et Shadro Beats, mêle les racines du rap marseillais à une énergie résolument moderne. Les deux artistes se passent le relais avec une aisance remarquable, créant une dynamique qui capte instantanément l’attention de l’auditoire.

Le clip, réalisé par MK Production, met en images les aspirations collectives à une “vie de rêve”. À travers des séquences visuelles captivantes, le clip illustre les désirs et les quêtes de chacun pour atteindre ce rêve, tout en célébrant l’énergie irrépressible de la jeunesse.

“La vie de rêve” signe avec élégance la fin de la saison estivale et ouvre la porte à une nouvelle ère musicale. Manny et AM La Scampia prouvent une fois de plus leur capacité à fusionner les époques tout en proposant une musique riche en émotions et en identité.