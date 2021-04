SCH connu grâce à 13’Organisé selon M6, les fans scandalisés réagissent !

Les fans choqués du reportage de M6

Avec plus de 110 000 pour son album “JVLIVS II”, SCH a fait plaisir à son public ce vendredi en mettant ligne sur les plateformes de streaming les morceaux bonus des deux éditions de la version physique avec le single “Tempête” ainsi que le titre “Fantôme” en featuring avec Jul et Le Rat Luciano mais les fans se sont agacés il y a quelques jours d’un reportage diffusé sur M6 dédié au rappeur Marseillais.

L’année dernière SCH a connu un énorme succès avec sa participation au projet “13’Organisé” de Jul, le rappeur d’Aubagne avait fait le buzz à l’époque avec son couplet sur le single “Bande Organisé”. Le passage du S avait marqué l’esprit des auditeurs et il avait confié par la suite sur l’enregistrement en studio : “On enregistre à Consolat dans les quartiers nord. C’est le 1er morceau du projet qu’on enregistre. Moi je me rends au studio sous shifter pro. Donc j’arrive au studio, excité et quand je rentre, c’est l’apothéose parce, je vois une trentaine d’artistes. (…) J’avais pas encore écrit de couplets. Quand j’entends l’instru je me dis que je vais me régaler” puis d’ajouter “Quand on écoute le son à la fin c’est la folie. On est trop fiers, il n’y a aucune mauvaises ondes. Je pense que la conception des titres qui marchent le mieux, c’est quand l’amour opère. (…) Tout le monde a passé 20 minutes en cabine et on s’est affolés. Et même nous on était pas conscient de ce que ça allait donner” avait-il déclaré alors que le titre a réussi l’exploit d’être le single de platine et le single de diamant le plus rapide de l’histoire de la musique française en 2020.

Avant cette collaboration sur le projet de Jul, SCH s’était déjà fait un nom dans le rap game, ses différents projets parus depuis 2015 sont tous certifiés disque de platine et “JVLIVS II” a confirmé ce succès avec le meilleur démarrage de sa carrière ainsi que de cette année, certifié disque d’or en seulement 4 jours. Il y a quelques jours un documentaire sur le S a été diffusé sur M6 au cours du 19:45 dans laquelle le journaliste déclare que le rappeur s’est fait connaître surtout grâce à Bande Organisée, ce qui est faux, l’artiste Marseillais était connu bien avant et cette erreur a rendu dingue ses fans, outrés. Sur Twitter les réactions ont été nombreuses pour dénoncer cet égarement à juste titre, “M6 qui disent que SCH s’est fait connaître grâce à 13 organisés mais wesh ils sont fous”, “Les reportages des chaînes grand public qui essayent de faire croire que SCH sortait de n’importe où avant Bande Organisée c’est juste plus possible” peut-on par exemple lire dans les commentaires.

M6 qui disent que SCH s’est fait connaître grâce à 13 organisés mais wesh ils sont fous — Fabry Enzo (@FabryEnzo1) April 17, 2021

Ptdr d’après M6 SCH est connu grâce à bande organisée 😭

Des grands malades — Baji fan account (@RtoEmma) April 17, 2021

Le « reportage » sur M6 de SCH quel scandale, mettre un passage de bande organisée et dire « un couplet et sa carrière s’envole » alors que ses 4 derniers projets son certifiés platine je trouve que c’est un peu nul quand meme — LE MAINTIEN OU RIEN🐊 (@ThOmAs_nimois) April 17, 2021

SCH : a tout ses projets certifiés minimum platine (+ A7 presque diamant avec les anciennes règles du streaming etc) M6 : uN cOuPLeT eT sA cArRiErE dÉcOLLe (oui jveux crever) — JVLIVS II 💿 (@OlivierRobin19) April 17, 2021

askip c’est le couplet sur bande organisée qui a rendu sch connu hein @M6 ? 😭😭😭 — JVLIVS🇹🇷 (@Yo_Pet_tasse) April 17, 2021

Une Mixtape quasi diamant + 4 autres albums mais apparement il sortait de n’importe où avant — 60SecondesSCH 🎸 (@60SecondesSCH) April 17, 2021