Nike présente la magnifique Air Max aux couleurs du Barça

Après la récente paire d’Air Max aux couleurs de la ville de Marseille présentée par Le Rat Luciano, Nike vient encore de faire forte impression. Cette fois-ci auprès des fans de football avec une paire de baskets aux couleurs du FC Barcelone et elles sont magnifiques, mais il faudra patienter quelques mois avant de pouvoir s’offrir ce modèle.

En collaboration avec la marque Patta, le Barça lève le voile sur une édition très spéciale de la Nike Air Max Plus aux couleurs emblématiques du club catalan. Le fabricant américain à la virgule poursuit sa série d’Air Max en présentant une paire de sneakers qui arbore les teintes caractéristiques du vainqueur de la dernière édition de la Liga. Une évolution pour ce modèle se fait remarquer, puisque cette paire a été élaborée en partenariat avec Patta, une marque néerlandaise de streetwear.

La Air Max Plus FC Barcelona se dévoile

Sous le nom de “Nike Air Max Plus FC Barcelona“, cette sneaker affiche de multiples clins d’œil au club espagnol entrainé par Xavi. Le premier se manifeste dans son choix de couleurs avec le blaugrana provenant de la combinaison des couleurs bleu et grenat. Le dégradé utilisé par la marque américaine rappelle évidemment les maillots du club. Les lacets sont eux ornés d’extrémités rouges et jaunes, en hommage au drapeau catalan. À l’intérieur de la chaussure, la semelle arbore l’inscription catalane “Culers del món”, le message se traduit par “Couleurs du Monde”. Même le conditionnement a été soigneusement réfléchi pour ravir les fans du Barça, elles sont en effet vendues dans une boîte ornée des couleurs du club catalan. Cette de paire de sneakers sera disponible à partir de cet hiver au prix de 190 euros.

L’Air Max aux couleurs du Barça devrait être mise en vente sur la boutique en ligne de Patta, ainsi que sur d’autres plateformes spécialisées dans la revente. L’obtenir nécessitera sans doute une certaine dose de patience au regret des fans et comme l’Air Max dédié à Marseille, ils devraient se bousculer pour obtenir une paire.