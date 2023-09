JSX, signé sur le label de Booba de retour avec Mapessa

JSX sort “Mapessa”, un nouveau Clip/single qui annonce son retour !

Après avoir sorti plusieurs singles à succès avec Booba (« Mona Lisa » certifié Diamant, « POMPEII » certifié Or…), JSX est déterminé à revenir sur le devant de la scène par lui-même.

Après « Yako » et « Sans peine », un freestyle avec le média Raplume, JSX dévoile « Mapessa ». Un titre plus ouvert que ses précédents singles, avec un flow plus mélodieux sur une prod plus dansante. De quoi mettre d’accord ses auditeurs et en toucher de nouveaux.

Accompagné d’un clip, ce single annonce un grand retour.