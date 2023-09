MMA : Cédric Doumbé publie une très mauvaise nouvelle

Cédric Doumbé inquiète sérieusement son public avec sa dernière photo sur Instagram. Les fans de MMA craignent le pire sur son combat à venir contre Jordan Zebo qui pourrait bien être annulé.

Au début du mois de juin dernier, Cédric Doumbé avait annoncé la pire des nouvelles avec sa blessure au poignet survenue lors d’un entraînement de grappling entrainant son forfait pour le premier de ses combats au PFL. L’ancien champion de kickboxing avait été contraint de renoncer à se battre le 23 juin face à Jarrah Al Silawi. « Je reste positif, je reviens au plus vite. (…) PFL c’est chez moi maintenant, je vais botter les fesses de tous ces poids welters, faites-moi confiance. », avait-il déclaré à l’officialisation de ce forfait avant de programmer un autre rendez-vous dans la cage.

Cédric Doumbé blessé au poignet !

Le combattant français de MMA a rapidement trouvé un nouvel adversaire pour un combat fixé le 30 septembre face à un compatriote, Jordan Zebo. Ces derniers jours, Cédric Doumbé n’a cessé de faire monter la pression avant cet événement pour ses grands débuts avec le PFL à Paris. Il a proposé à plusieurs reprises à Zebo d’abandonner en affirmant le mettre KO dans l’octogone lors de leur confrontation. Il est même allé jusqu’à faire livrer un matelas à son adversaire pour qu’il puisse dormir après l’avoir mis KO.

« Jordan si tu n’abandonnes pas, je vais bien te bastonner. Tu me fais déplacer le 30 09 pour rien Ok » ou encore « Le 30 septembre Ça va bien se passer fiston… je vais faire ça vite » a tweeté Cédric Doumbé cette semaine pour provoquer son rival avant de publier une inquiétante story ce vendredi soir. En effet, il a posté une photo de sa main gauche avec un sparadrap sur le poignet ainsi qu’un émoji qui a les larmes aux yeux et la légende « très mauvaise nouvelle« . Le pratiquant de MMA semble s’être de nouveau blessé à son poignet qui avait déjà causé son forfait au mois de juin contre Jarrah Al Silawi.

En espérant que cette blessure n’occasionne par un nouveau forfait, Cédric Doumbé n’a pas donné plus de précision sur cette publication intrigante qui pourrait aussi être une blague de sa part afin de faire le buzz avant son combat.