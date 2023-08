MMA : Jordan Zebo reçoit un drôle de cadeau de Cédric Doumbé

Cédric Doumbé a encore frappé, c’est vraiment le roi du divertissement comme le prouve son cadeau insolite à Jordan Zebo pour se moquer de son adversaire avant leur combat du mois prochain.

Après avoir commenté les images de l’entrainement de Jordan Zebo pour lui conseiller d’abandonner l’idée de l’affronter le mois prochain, Cédric Doumbé a récidivé avec une vidéo d’une de ses séances à s’entrainer au sac de frappe en ajoutant les hashtags, “JordanTesMort” et “Abandonne” avant d’aller encore plus loin dans la provocation, mais avec beaucoup d’humour comme il a l’habitude de le faire pour mettre la pression à son rival.

Le cadeau insolite de Cédric Doumbé à Jordan Zebo !

Jordan Zebo a réceptionné un colis aujourd’hui dans une séquence filmée par Aboubakar Younoussof qu’il a ensuite relayé sur ses réseaux. Le combattant français de MMA y ouvre un paquet en s’interrogeant sur ce qu’il peut bien contenir et sur l’auteur de son expéditeur, il s’agit d’un matelas et un lit. Un cadeau de Cédric Doumbé pour le taquiner sur le fait que le sportif de 23 ans va dormir après s’être pris un KO de sa part. “Lit + matelas. Après le ko du 30 septembre, il aura besoin de sommeil“ a commenté The Best avec une photo du colis en préparation pour l’envoyer à son adversaire.

Surpris par le colis de Cédric Doumbé, Jordan Zebo en rigole sur les images de la vidéo et a pris cette moquerie avec le sourire alors que le buzz monte sur les réseaux sociaux ces derniers jours en attendant leur combat dans l’octogone le 30 septembre.