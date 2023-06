Humilié par Magomed Umalatov, Cédric Doumbé le fracasse avec Kaaris

« Je vais te briser tes os », que ce soit sur les réseaux sociaux, lors des conférences de presse ou sur le ring, Cédric Doumbé ne cesse de captiver l’attention et s’est inspiré de Kaaris pour répondre à un rival très dangereux.

Son style unique, son charisme, son talent et surtout son trash-talking en font un phénomène incontournable du MMA et avant ses débuts en PFL, Magomed Umalatov vient de l’attaquer salement sur Instagram, le français a rapidement répliqué avec une vidéo culte de Riska pour le menacer à son tour.

Inspiré par Kaaris, Cédric Doumbé menace Magomed Umalatov

Magomed Umalatov attaque une nouvelle fois Cédric Doumbé. « Argent facile, on va voir » a commenté le combattant de MMA d’origine russe à l’encontre de « The Best ». « Peut-être qu’après le combat, tu me montreras dans la salle de sport oui. Mais dans la cage, tu ne monteras rien mon frère… 1 round KO bonne nuit et après, on parlera », a répondu le français. « Je vais te battre dans ta ville natale » a ensuite averti l’athlète invaincu en MMA avec à son actif 13 combats professionnels pour 13 victoires, il l’avait déjà provoqué avec le message « Je t’emmènerai dans les eaux profondes » il y a deux semaines.

Suite au choix de Cédric Doumbé rejoindre la PFL avec un premier combat le 23 juin face au Jordanien Jarrah Hussein Al-Silawi, Magomed Umalatov souhaite l’affronter dans un duel lors du PFL Paris. « J’ai juré, il ne réalise pas ce que ça fait de se faire tabasser par moi » a ajouté Doumbé dans une story avec une capture d’écran de son échange avec Magomed Umalatov avant de poster l’ancienne vidéo de Kaaris en train de menacer Booba à l’époque de l’organisation de leur face à face dans l’octogone qui n’a finalement jamais eu lieu.

« Ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics, ça parle mal, ça fait des vidéos-montages, des trucs de gamins derrière ton ordinateur. Donc maintenant, il va falloir assumer. Maintenant viens me chercher, moi, je t’attends. On ne se bat pas sur Internet, tout se passe dans la street. Viens-en face de moi, je vais te briser les os et je vais boire ton sang ! N’envoie personne à ta place, viens toi-même » avait déclaré à l’époque le rappeur Sevranais dans cette séquence pour faire passer un avertissement à B2O. « Magomed, il faudra assumer » a ajouté Cédric Doumbé en légende de la vidéo de Riska.