Favé et Gazo réunis sur Flashback pour un futur tube

Favé s’associe de nouveau à Gazo dans son clip « Flashback ».

Après avoir annoncé la sortie de son album « Il le fallait », prévue le 13 octobre, Favé fait patienter ses fans avec une nouvelle collaboration très attendue. Six mois après l’explosif « No Lèche », le jeune prodige du Val-d’Oise s’associe de nouveau à Gazo pour le non moins marquant et très entrainant « Flashback ».

« J’sais même pas si j’serai là demain mais j’sais qu’demain j’ai des sous à faire (J’ai des sous à faire). Elle recasse tout mon passé et voit que du sale donc j’sais qu’elle à le démon

Et quand j’vois la route qui m’est tracée, dans ces moments là, j’vois la lumière (J’vois la lumière). Les problèmes, j’les accumule, du poids sur le dos mais je sais qu’il faut ter-mon (Qu’il faut ter-mon) » chante Favé dans le premier couplet de ce single produit par DJ Bellek, Sam Tiba, Skillano, Heer Beats et Amine D1.