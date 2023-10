Werenoi : son impressionnante Lamborghini Urus aux couleurs du PSG

Après la sortie surprise de l’EP Telegram 2, Werenoi a présenté sa nouvelle voiture à ses fans sur Snapchat et elle a de quoi surprendre ! Le rappeur s’est offert une étonnante Lamborghini Urus personnalisée aux couleurs du Paris Saint-Germain.

Werenoi a dernièrement fait son retour en musique avec le projet Telegram 2, un EP de 8 titres sur lequel figure un seul invité, SCH pour le single « Magot« . Pour sa première semaine d’exploitation, le projet est entré à la première place du Top Album (11 509 ventes) et de chuter à la troisième place cette semaine (5 423 ventes), le projet totalise 16 932 ventes en deux semaines alors que le visuel de la collaboration avec le rappeur marseillais cumule plus de 2,6 millions de visionnages.

Werenoi s’offre une Lamborghini Urus version PSG !

Très actif sur les réseaux sociaux, Werenoi poursuit la promotion de cet EP et n’hésite pas à partager aussi des informations sur sa vie privée comme son dernier achat. En effet, l’artiste a récemment publié des photos de son bolide qui a suscité des nombreuses réactions de ses fans, il s’est payé une superbe Lamborghini Urus avec une personnalisation pour le moins insolite. Le véhicule connu comme l’un des SUV les plus chers au monde est aux couleurs bleue, blanche et rouge du PSG, il arbore également l’inscription Paris sur les côtés ainsi que le nom du rappeur. La voiture ne devrait pas passer inaperçue dans les rues parisiennes et interpeller les fans du club champion de France.

« Y a des riches qui ne méritent pas d’être riche, vous voyez ce que je veux dire ? », « c’est la voiture à jeff tuche ça », « Imagine t’achète un Urus à 500k et tu mets un motif maillot du PSG dessus », « Du gâchis, tu as un Urus, tu fais des trucs de gamin comme ça », « Je pleure de rire, elle est horrible » ou encore « Horrible même étant fan du psg » ont réagi les internautes en commentaires des clichés, pas vraiment convaincus par le choix de personnalisation de Werenoi.