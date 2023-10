Le dérapage de Cédric Doumbé fait scandale sur la toile

Après son hommage à Jul suite à leur rencontre au stade Vélodrome pour assister au dernier match en date de l’OM, Cédric Doumbé vient d’outrer les internautes suite à une séquence relayée sur son compte Instagram qui ne passe pas.

Loin de son domaine de prédilection du MMA, dans une story, Cédric Doumbé s’exprime auprès de la gent féminine pour faire passer un message assez insolite avant de se faire incendier par ses abonnés qui n’ont pas apprécié la scène. « Au fait, les meufs qui vont voir UN gynécologue, genre ça va ? Y’a rien, tout va bien ? Genre c’est normal ? Venez, on ne parle pas de ça ! », s’exprime le combattant en rigolant avec un large sourire, une prise de position qui interpelle et que les fans ne comprennent pas.

« Quelle fatigue. Cette impression de régression très pénible en 2023 »,« C’est très dommage mon cher @CedricDoumbe d’arrêter de défendre la cause des femmes à la porte du cabinet de gynécologie. Mesdames, vous avez le droit d’avoir UN gynéco, oui tout est normal », « Pourquoi ces gens se*ualisent tout ?! Ils ont un problème avec ça ou quoi ? », « C’est affligeant et vraiment consternant » critiquent les internautes envers Cédric Doumbé qui ne valident pas les propos du sportif français alors que la vidéo a cumulé plus de 2 millions de vues. L’ex-champion de kickboxing ne s’est justifié suite aux nombreux commentaires négatifs et n’a pas donné plus d’explications, il a préféré s’en amuser avec le message en réponse à une internaute : « Welcome la team 1er DEGRÉ, installez-vous« .

Le pratiquant de MMA n’a pas convaincu avec cette réaction, « Bien triste réaction. Tu aurais pu prendre un peu de hauteur et de maturité. Mais t’es que dans le game finalement. Même sur des sujets aussi graves. Je rappelle que le cancer du se*n et le cancer du col de l’uté*us sont les plus graves et des gynécos sauvent des vies. », a rétorqué cette internaute pour remettre en place Cédric Doumbé.